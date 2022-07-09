芝城華商會舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮 李建明會長歡迎大家加入，打造華埠繁榮
芝城華商會日前在中國城萬濠酒樓舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮，上屆副會長李建明當選2022-2023華商會會長，本屆副會長由黃安立、陳嘉釗擔任，倪舉淩則當選新一屆華商會董事長。就職典禮由上屆董事長梅施美英主持。卸任會長 Patrick McShane 在致述職辭時表示，非常荣幸担任华商会会长一職，他對新任会长李建明及新一屆董事職員表示祝賀，他也感谢在他任期內董事会给他的大力支持。新一屆董事會職員在伊州眾議員馬靜儀、芝加哥第25區區長盧漢士的監誓下宣誓就職。
新任會長李建明在致辭中表示，將繼續辦好龍舟賽、選美比賽和夏令會等商會每年的傳統活動，并提出今後新班子六大工作目標計劃。分別是：1.優化停車場，讓遊客週末停車更方便。2.推出唐人街名片（具體實施方案將在短期內公佈）。3.開放個人會員，除正常商家會員外，個人會員也可以享受會員折扣和服務。4.推動“大華商會”概念，與其他城市華商會締結姐妹商會，定期互訪，擴大人脈，增加商機。5.開展專業培訓，主要針對建築裝修行業的各種證書培訓，例如是冷暖氣、水電工等，培訓班將會以中英文授課，幫助華人畢業後就業或開公司。6.發展商業平臺。將華商會打造成商業投資的合作平臺，定期舉辦商業洽談，擴大商會影響力。李建明會長還歡迎大家加入華商會，一起努力打造華埠繁榮！
倪舉淩致辭感謝商會董事們的信任，推選他擔任華商會董事長。他表示，將與李建明會長及商會董事/同仁努力達成新的目標。華商會顧問委員會委員陳增華、李朱美卿，芝加哥華聯會主席鄭征、華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩、華埠商聯主席馬森柱、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會執行主任劉紅、華埠治安基金會會長黃暉、福建商會會長黃寶璋等百多位嘉賓出席就職典禮，共同見證新一屆華商會董事職員宣誓就職。
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