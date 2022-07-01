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芝加哥首位華裔女醫紀念公園 重建後啟用

特派員黃惠玲／芝加哥報導
梅霄兒(左一)、吳常義(中)及廖敏欣(右)出席了林海丁公園整建完工剪綵儀式。(特派員黃惠玲／攝影)
梅霄兒(左一)、吳常義(中)及廖敏欣(右)出席了林海丁公園整建完工剪綵儀式。(特派員黃惠玲／攝影)

經過約九個月的整建，位於芝加哥州街(State St.)夾18街口的「林海丁公園」(Margaret Hie Ding Lin Park，音譯)日前完工開放，這座為紀念芝加哥首位華人女醫生林海丁而命名的公園，在入口處特別安裝了大幅林海丁畫像及其生平的文字描述，芝公園管理局表示，希望藉此公園延續「林海丁」服務社區的精神，並促進公眾對健康認知。

芝加哥第三區區長道威爾(Pat Dowell)、芝加哥公園局新任局長艾斯卡瑞諾( Rosa Escareño)、德堡大學(DePaul University)剛屆滿任期的亞裔校長伊斯特班(Gabriel Esteban)，以及與林海丁熟識的前培德學校校長梅霄兒等人，共同主持了日前的公園落成剪綵典禮。

梅霄兒在儀式中介紹了林海丁的故事，她說，林海丁來自中國福州，出生於1888年，1907年從福州大學畢業後，即來美留學，梅霄兒說，當時她的阿姨與林海丁搭乘同一艘船到美國，也因此建立兩家人的關係。

林海丁抵美後就讀芝加哥伊州大學醫學院，成為20世紀初美國第一批就讀醫學院的華人，也是當時為數不多的華人醫學女博士。從醫學院畢業後，曾在芝加哥聖瑪麗婦幼醫院實習，1921年她決定返回福州，並在家鄉創辦了婦幼醫院，20年後，林海丁再度回到芝加哥定居。

梅霄兒說，林海丁回到芝加哥後，陸續在芝加哥伊大醫學院、伊州公共福利廳、庫克郡橡樹公園醫院工作，工作之餘，全心投入推動華人社區診所，舉辦義診服務，許多華人都因此受到即時的醫療協助，並對她感念至深。

1964年，76歲的林海丁獲選列入芝加哥市耆老名人堂(Senior Citizens Hall of Fame in Chicago)，1973年過世。芝加哥市政府為表彰該市卓越貢獻的優秀婦女，於2004年將這座南環區的公園命名為「林海丁公園」。

她說，林海丁在伊州期間一直住在距離華埠約20分鐘車成的橡樹公園市(Oak Park)，當年梅霄兒的家人不時會去接林海丁到華埠用參、上教會，一生未婚的林海丁終身貢獻醫學、奉獻社區。

該座公園雖占地不大，但因曾拍攝籃球巨星喬登影片而廣為人知。全新完工的公園，一改以往破舊外觀，公園內共有一大一小籃球場，地面經過全面翻修，已經鋪上專業地板，球場旁並設置了觀眾座位席。此外，18街入口處加裝了大幅的林海丁照片與生平介紹的標示牌，讓進入公園者可以有機會認識芝城這個首位華裔女醫師。

公園地址：1735 S State St.，相關信息可查詢：https://reurl.cc/j1KNNn。

梅霄兒(右四)與德堡大學校長伊斯特班(右五)、芝加哥第三區區長道威爾(右六)主持...
梅霄兒(右四)與德堡大學校長伊斯特班(右五)、芝加哥第三區區長道威爾(右六)主持林海丁公園整建完工剪綵。(特派員黃惠玲／攝影)
梅霄兒(左二)與友人感佩林海丁的無私奉獻，圖中為公園入口處與印有林海丁照片、生平...
梅霄兒(左二)與友人感佩林海丁的無私奉獻，圖中為公園入口處與印有林海丁照片、生平介紹的標示。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 醫學 華人

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