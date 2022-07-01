油價漲、物價飆 印州煙火店生意慘淡

緊鄰伊州的印第安納州山姆大叔煙火店說，今年因為油價高漲，加上通膨壓力，導致來自伊州的顧客大幅減少。 (山姆大叔煙火店臉書)

受到油價 高漲以及物價飆升影響，緊鄰伊利諾州邊界的印第安納州煙火商店，今年國慶前少了大批的伊州 顧客前往，生意格外慘淡。

習慣在國慶前到印州哈母德市(Hammond)山姆大叔煙火店(Uncle Sam's Fireworks)採購煙火的伊州顧客莫提斯(Jim Mertes)說，人潮少了非常多，可說門可羅雀。

山姆大叔煙火店的東主莫塔(Daniel Mota)說，前兩年煙火店生意仍然火爆，消費者節前要進店大概要排一到兩小時隊伍，今年這些顧客幾乎都不見了。他說，通膨對他的許多老客戶造成了壓力，油價上漲也遏止了許多人開長途車到印州西北部採購煙火的計畫。

Krazy Kaplan's Fireworks的老闆卡普蘭(Greg Kaplan)說，今年受到煙火運輸成本飆升影響，讓他的店經營壓力非常大，「以往一個集裝箱的煙火，從中國運過來要價1萬，現在漲到4萬2，而這僅是運輸費，還不包括煙火購買費用」，也因為如此，今年煙火零售價格平均調高了三成。

今年到6月底的銷售量卻未見明顯上升，讓一些煙火店東著急不已。

除了民眾消費減少外，今年因為供應鏈 頻出狀況，許多社區的國慶煙火施放活動也因為「收不到貨」而被迫取消。