芝2大機場 國慶連假旅客將破160萬

芝加哥兩大機場在國慶連假期間預計迎來160多萬名旅客，安檢時間可能會更長。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥航管局(Chicago Department of Aviation，CDA)29日表示，芝城 歐海爾及中途兩大國際機場 預計在這個周末的國慶連假，迎來超過160萬名旅客，其中歐海爾機場旅客量比去年同期增加了17.3％，中途機場更暴增36.9%。

芝市長萊特福特說，夏季為芝城旅遊旺季，她代表該市歡迎所有在國慶佳節造訪芝加哥的旅客；芝航管局局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，耗資10億、改建歐海爾機場第五航站的工程已經進入距離完工僅剩最後幾個月階段，屆時將可大幅提升國內國際旅客的機場體驗。

不過也正因為機場整建工程正在進行，包括第五航站以及第一、二、三航站前的道路都受到影響，車行速度可能受阻。

由於這個周末為國慶連假，歐海爾與中途機場從6月30日到7月5日間，將有大批旅客進出，航管局建議旅客如要前往機場，務必事先規畫，以免因為交通而影響既定行程，航管局也列出幾項建議：

●提早到達機場：由於負責機場安檢的聯邦運輸安全管理局(TSA)，可能會因為旅客過多而出現大排長龍的情形，航管局建議在連假期間最好提早到機場，歐海爾機場安檢耗時長短可即時查詢官網：https://reurl.cc/zZnxZ0。

●抵達機場前先上網查詢航班、停車等信息：建議所有旅客到機場前，先到：flychicago.com查詢有關飛機班次時間、停車場使用情形、出租車等待時間等信息。

●避開交通壅塞：每年國慶連假期間，到歐海爾、中途機場的路段經常塞車，建議旅客多多利用公共交通工具抵達，其中歐海爾機場可搭乘捷運 藍線，中途機場則可搭乘捷運橘線。由於機場送機或接機人潮不斷，民眾可利用設於機場附近的接送站(Kiss n'Fly)，以避開車潮人潮，其中歐海爾機場的接送站地址：10255 W. Zemke Blvd.，然後搭乘接駁交通車到機場，中途機場接送站地址：West 59th St.夾South Kilpatrick Ave.，旅客下車後只要步行就可抵達機場。