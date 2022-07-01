伊州家庭救助今上路 多項退稅啟動

食品、麵包等價格不斷上漲，為協助居民度過通膨壓力，伊州7月1日起停徵1%的超市雜貨銷售稅。(特派員黃惠玲／攝影)

總額達18.3億元的「伊州 家庭救助計畫」(Illinois Family Relief Plan)今天(7月1日)起上路，其中包括停徵1%的超市雜貨銷售稅，每加侖汽油增收0.39元燃油稅暫停實施，此外，每戶最高可獲300元的房產稅退稅 ，且收入所得退稅(Earned Income Tax Credit，EITC)比率將永久提高到20%，州府還會對家有子女者發放50到100元不等的補助。

普立茲克說，這些項目可望對正經歷通貨膨脹的伊州居民，帶來實質幫助，詳細計畫內容包括：

●暫停徵收雜貨超市銷售稅1%：到明年7月1日前，伊州州民到任何超市、雜貨店買東西，都不需要支付州府徵收的1%銷售稅，估計州民在未來一年間可節省四億稅賦。

●暫停調高7月1日起增收的燃油稅：依照之前通過法案，民眾加油時，每加侖將增收0.39元的燃油稅金，不過此增稅計畫到明年1月1日前暫停執行，納稅人可因此節省7000萬元。

●8月5日到14日調降學校相關用品銷售稅：符合條件的服裝及相關用品，州府徵收的銷售稅率將從6.25%降到1.25%，凡單價低於125元的商品，都能享有折扣稅率。

●調高收入所得退稅率：該稅率將從現行的18%調高到20%，估計每年可為州民減少支付一億稅金。

●房產稅退稅：自有物業的東主，夫婦聯合報稅的年收低於50萬，或個人年收低於25萬者，可望拿到最高300元的房地產稅退稅。

●發給年收低於40萬者補助：個人年收入不到20萬元及家庭收入低於40萬元者，每個成人將可分別領取50元的支票 ，每名孩子則可拿到額外100元補助，最多可領到三名孩子。

伊州審計長曼多匝(Susanna Mendoza)說，房地產稅退稅以及年收不到40萬居民的所得稅補助支票，預計在9月12日開始寄出，大概要花八周時間完成寄送。