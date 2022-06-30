創8年新低 芝市初選投票率僅2成

芝市初選投票率低迷。(特派員黃惠玲／攝影)

根據芝加哥 選舉委員會初步估計，這次初選的芝城投票 率僅約20%，寫下2014年以來的新低紀錄。選委會分析，主要因為人口普查 數據延遲公布，導致選區重畫進行推遲，種種狀況迫使今年的初選必須從以往固定的3月份延到6月底才舉行。

一般在每四年舉行的總統大選間舉行的初選，選民參與度通常會大幅降低，而今年因為初選日期推遲，更導致投票率急遽減少。芝選委會紀錄顯示，2018年該市的初選投票率為33%，2014年則不到17%，今年的初步統計指出投票率約20%，等於是八年來的新低點。

根據芝加哥28日晚間計算的30萬張選票中，以年長選民投票率最高，其中65歲到74歲的選民票數達6萬2447張，排名第二的為55歲到64歲的族群，選票有5萬8631張，再來就是75歲及以上的選民，完成投票的選票達4萬3380張。

投票率最低的為年輕選民，其中18到24歲的選民投出的選票僅1萬760張。

至於在28日當天前往投票所投票的16萬3360位選民的投票時間，為當天傍晚5時左右，估計有2萬1000張選票在該時段完成圈選送出，搶在投票所關門前最後一小時投票的人也不少，約有1萬9718人在該時段完成投票。