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立場鮮明 極右翼貝利拿下逾5成選票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
11月8日舉行的伊州州長選舉，將由民主黨的普立茲克(左)對陣共和黨的貝利(右)。(官方臉書截圖)
11月8日舉行的伊州州長選舉，將由民主黨的普立茲克(左)對陣共和黨的貝利(右)。(官方臉書截圖)

伊利諾州初選約96%的投票所選票計算結果顯示，川普支持者貝利(Darren Bailey)拿到57.4％的共和黨選票，遙遙領先得票居次的企業家蘇立文(Jesse Sullivan，15.7%)，而獲得伊州首富葛利芬(Ken Griffin)挹注5000萬資金助選的奧羅拉市長歐文(Richard Irvin)，僅獲15％選票。

此外，爭取連任的普立茲克認定貝利是其「最易擊敗」的對手，因此與民主黨州長協會(DGA)投下4000萬廣告費主攻歐文，也等於扶持貝利贏得選戰。

為了把民主黨派的現任州長拉下馬，今年共有六位共和黨候選人參加黨內初選。貝利在進入政壇前為伊州南部的農夫，他之前擔任過伊州州眾議員，後轉選州參議員並成功勝選，被稱為「超保守派」的他，在過去疫情期間積極替其支持者發聲，包括「反對居家避疫」、「反對強制口罩令」，甚至將普立茲克的防疫政策告上法院，2020年5月還曾因為拒戴口罩進入州議會而被驅離。

貝利還指責芝加哥形同「地獄」，指責普立茲克與民主黨將墮胎權列入州法，他反對墮胎，除非為了拯救母親生命，此外他強烈反對給孩子們灌輸同性戀、雙性戀、變性人(LGBTQ)的價值觀，他還反對槍枝管控，主張伊州應該廢除「持槍證」法律。

普立茲克與民主黨州長協會在初選期間，至少花費4000萬資金主攻歐文，並稱貝利「對伊州來說太過保守」，然而這種攻擊其認定的主要對手，反而為貝利帶來更多共和黨人的支持。

由於川普在選前最後一個周末，出席了貝利在伊州南部的集會，因此更鞏固了貝利的領先地位，不過，共和黨籍的前伊州州長艾德格(Jim Edgar)對此感到憂心，稱此舉有可能對年底貝利的選戰產生負面影響，「推出最右翼的候選人，恐對伊州共和黨不利」。

輕鬆擊敗另一名民主黨州長候選人的普立茲克，在28日晚間發表勝選演說時表示，對於主張種族主義、歧視女性、恐同的前總統川普支持者，「不配接近伊州最高階層的辦公室」。

芝市長萊特福特對於貝利的勝出也推文說，伊州在任何情況下都不能允許貝利接掌行政辦公室，為了保護女性及多樣化社區，11月8日請投票支持普立茲克。

伊州 民主黨 共和黨

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