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戴維斯 篤定連任伊州第7區國會眾議員

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊州國會參議員共和黨初選結果出爐，於芝城郊區執業的車禍律師薩爾薇(Kathy Salvi，63歲)拿到超過三成選票，從多達七位參選人中脫穎而出，年底將挑戰民主黨籍的現任參議員譚美(Tammy Duckworth)。

此外，選區包括華埠的伊州第七區國會眾議員民主黨初選，高齡80的戴維斯(Danny Davis)，以3000多票險勝年輕世代的柯林斯(Kina Collins)，由於共和黨無人參選，預料他可篤定連任。

參選人數高達17人的伊州國會第一區民主黨初選，社會活動家傑西．傑克森(Jesse Jackson)之子強納森．傑克森(Jonathan Jackson)拿到28%的選票，取得參加年底普選資格，同選區共和黨初選則由卡爾森(Eric Carlson)勝出。選情激烈的第三區國會眾議員，由羅米瑞茲(Delia Ramirez)拿到年底代表民主黨的參選資格。

選區有不少亞裔的國會眾議員第六區、第八區，民主黨方面分別由爭取連任的卡斯坦(Sean Casten)及亞裔的Raja Krishnamoorthi勝選，其中Raja因該區無共和黨人參選，因此初選獲勝後等於篤定連任。

其他州級職務的初選結果，包括州檢察長將由民主黨的羅武(Kwame Raoul)對戰共和黨的狄沃爾(Thomas DeVore)；伊州財長則由現任的民主黨籍方仲華(Michael Frerichs)與共和黨的戴莫爾(Tom Demmer)對決。

民主黨 共和黨 伊州

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