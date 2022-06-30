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伊州州眾議員初選 5華裔勝出

特派員黃惠玲／芝加哥報導
馬靜儀。(官方臉書)
馬靜儀。(官方臉書)

爭取連任伊州州眾議員民主黨候選人馬靜儀(Theresa Mah，第24區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)以及楊啟華(Janet Yang，41區)，均因同額競選取得普選資格，而首度參選的13區民主黨州眾議員提名人黃凱煥(Hoan Huynh)，拿到約45%的選票贏得選戰。

江珍妮。(官方臉書)
江珍妮。(官方臉書)

由於25區無共和黨人參選，馬靜儀將篤定連任，其他三個選區向來傾向支持民主黨，預料另三名華裔可望順利入主州眾議會。

黃凱煥。(官方臉書)
黃凱煥。(官方臉書)

黃凱煥的勝出，使他有機會成為北華埠選區第一位華裔州眾議員，13區州眾議員選區人口超過11萬，而少數族裔居民比率高達44%，其中亞裔(13.7%)為僅次於白人(55.4%)的第二大族群，該區從來沒有亞裔民代，他承諾年底勝選後，一定會確保亞裔小商家與企業的權益，並讓仇亞犯罪絕跡。

黃凱煥表示，其父親為越南裔、母親為華裔，當年父母在越戰期間逃到美國後，靠著母親在工廠擔任工人撫養全家，一直把北華埠當成自己家的黃凱煥說，正因為經歷過移民家庭的困境，他更能體會移民的心酸，也願意盡最大的能力，向這些最需要幫助的家庭、個人伸出援手。

楊啟華。(官方臉書)
楊啟華。(官方臉書)

爭取民主黨提名的現任16區州眾議員王明華(Denyse Wang Stoneback)，28日不幸以些微票數落後另一名參選人致連任失敗。

梁保羅。(讀者提供)
梁保羅。(讀者提供)

共和黨方面的華裔州眾議員候選人，則有現任芝加哥西郊瑞柏市首位華裔市議員的梁保羅(Paul Leong)，以同額競選取得代表該黨角逐伊州81區州眾議員，他將在11月8日與民主黨爭取連任的史塔瓦-莫瑞(Anne Stava-Murray)一較高下。梁保羅是出生在芝加哥的第二代華裔，父母來自中國大陸廣東。擁有會計、審計、IT行業的豐富工作經驗的他，曾在瑞華中文學校任教五年。

他2017年4月當選西郊203學區委員，2021年4月，梁保羅在瑞柏市市議員選舉中獲勝，成為該市有史以來的第一位華裔市議員。第81選區，主要包括西郊Downers Grove，以及Darien、Lisle、Naperville市的部分區域。第81選區總人口約10.8萬，其中74％為白人，亞裔人口約11%，西語裔占該選區人口的8％左右，非裔僅有4.5%。

州參議員方面，重畫後納入華埠、橋港區等華人聚居地為選區的伊州12區，現任的維蘭紐瓦(Celina Villanueva)拿到將近七成選票，擊敗原25區區長辦公室幕僚長楊夏威(Javier Yanez)，由於該選區年底無共和黨人參選，維蘭紐瓦篤定連任。

眾議員 華裔 民主黨

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