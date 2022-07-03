我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24舉辦越南裔群星演唱會

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24 舉辦越南裔群星演唱會。
Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24 舉辦越南裔群星演唱會。

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 硬石賭場內娛樂中心將於 7/24日晚上 9 點舉辦越南裔演藝界明星演唱會。這次群星演唱會有包括來自越南的著名男歌手 Lam Truong(藍祥），還有也是來自越南正在當紅的女歌手 Huong Tram以及美國本土非常受歡迎的 Dan Nguyen 和 Nguyen Hong Nhung 的歌手群星匯聚，他們的演出，定將為大家帶來一場視覺盛宴！硬石賭場高级劇場可容納1894人，配備了最先進的燈光和音響系統，擁有絕佳的視覺效果。  

擁有占地面積20萬平方英尺、總投資3億美元的全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。硬石賭場除有 YouYu Noodle Bar 中餐廳外，還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！讓您有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

要了解更多關於演唱會的詳情，歡迎致電亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。有關 Hard Rock International的更多信息，請訪問 www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

越南 劇場 亞裔

上一則

榕城廚具專營餐館廚具/家居廚具/用品 品種全 樣式多 質量優 價位廉 歡迎選購

下一則

NASA狩獵女神又完成測試 預定8月下旬升空

延伸閱讀

Ameristar Casino 與華人社區互動支持並贊助華龍體育社50年慶典活動

Ameristar Casino 與華人社區互動支持並贊助華龍體育社50年慶典活動

調查：賭場禁菸 不影響博彩收入

調查：賭場禁菸 不影響博彩收入
大西洋城賭場員工 投票通過罷工

大西洋城賭場員工 投票通過罷工
女高音胡永芳及林怡伶紐約卡內基演唱會

女高音胡永芳及林怡伶紐約卡內基演唱會
紐約客談╱華人看演唱會 終於脫口罩

紐約客談╱華人看演唱會 終於脫口罩
羅大佑紐約演唱會爆滿 中年歌迷嗨翻

羅大佑紐約演唱會爆滿 中年歌迷嗨翻

熱門新聞

畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨家／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
賓州34歲高中校長弗里德被控30項與一名學生性交與接觸的罪名。(CNN電視台截圖)

與學生發生關係 賓州高中校長被控30項罪名

2022-06-25 13:31
38歲婦女懷特（Carmen White）被控槍殺她妹妹賽萬提斯，並要脅兒子協助搬運屍體（KPRC ／休士頓警局）

休士頓婦殺親妹 逼13歲兒抬屍助焚

2022-06-29 18:28
顧客抱怨Bed Bath and Beyond冷氣沒開足，購物時汗流滿身。(BBBY臉書)

銷售差 居家用品連鎖企業賣店止損 連冷氣也得省

2022-06-28 21:57

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單