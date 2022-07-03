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榕城廚具專營餐館廚具/家居廚具/用品 品種全 樣式多 質量優 價位廉 歡迎選購

本報芝加哥訊
榕城廚具公司專營餐館廚具/家居廚具/家庭用品，品種全，樣式多，質量優，價位廉，歡迎選購！
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地址位於芝加哥華埠廣場一樓 2120 的榕城廚具公司（Restaurant Equipment）專營質優餐館廚具、家居廚具及家庭用品等，品種全，樣式多，質量優，價位廉。該公司不斷有新貨到，除可訂製各種包括各式餐館爐頭、煙罩、抓碼櫃、不繡綱工作檯，不繡綱水槽，不繡綱貨架，壓春卷碼機等餐館設備、廚具外，還提供舊爐頭換新爐頭服務 等，歡迎選購！

該公司餐館廚具/家庭廚具用品應有盡有，包括大功率攪拌機，切肉機，絞肉機，切菜機，豆漿機，多功能腸粉機（腸粉哥）等，還有多功能電鍋，多款時尚燒烤用具/爐具，還有任何呎吋和任何形狀的Open Signs，餐館/家庭用電動打果汁機，電動碎/切肉機，商用冷櫃/冰箱、雪櫃、冷藏櫃、酒櫃、抓碼櫃、立式/臥式冰櫃等，多款實木餐椅和鐵腳餐椅，麻將檯/電動麻將檯，單人/雙人椰棕床，及其餐館用爐頭清潔劑等還有各種蛋糕/中西餅及點心模具，種菜、種花和鏟草的鐵鋤頭和可以載重 800 LB的 Made等數不勝數，任君選擇。

歡迎前往華埠廣場一樓 2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616 榕城廚具公司選購或致電訂購（提供UPS寄貨和送貨服務）。電話：312-842-0099，該公司一周七天營業，周一至周四 9am 至 7pm，周五至周六 9：30am 至 6pm，周日10am至 6pm，電郵：[email protected]，更多的詳情敬請瀏覽網站：www.RongCityUSA.com 或微信號：RC0099E。

 

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