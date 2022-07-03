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芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典 伍兆定：感謝沖蔞鄉親團結友愛和無私奉獻

本報芝加哥訊
芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，嘉賓雲集
芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，嘉賓雲集

成立不到三個月的美國芝加哥沖簍同鄉會日前舉辦新會址落成典禮。多個社區僑團代表包括中華會館主席伍健生，大芝加哥華人華僑聯合會主席鄭征，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，安良工商會會長伍換光，以及伍胥山公所、黃氏宗親會、美中瑞芬校友會、廣海同鄉會、梅氏公所、廣州協會、新會同鄉會、恩平同鄉會、開平同鄉會,林西河堂等代表均出席道賀，恭祝沖簍同鄉會會所平安順景，會務昌隆。創會會長伍兆定致辭歡迎來賓出席，并感謝社區先進與沖簍同鄉會的鄉親們共同出席了開幕慶典，開幕式由伍亮鋒總顧問和創會主席伍兆定揭幕，并宣佈芝加哥沖簍同鄉會新會址落成，慶典活動還有剪綵，伍氏醒獅助興，太極表演等，場面熱閙而隆重！

芝加哥沖簍同鄉會主席伍兆定致辭歡迎各位鄉親貴賓朋友來參加慶典儀式。他表示，新會址落成是沖簍鄉親的大喜事。他聲稱，會址是大家溫馨的家，希望大家常回家看看。他代表同鄉會感謝捐款捐物的領導成員及所有熱心鄉親的團結友愛和無私奉獻。中華會館主席伍健生在應邀致辭代表伍姓弟兄祝賀芝加哥沖簍同鄉會新會址落成，並期望未來大家攜手一起為社區做貢獻。華人華僑聯合會鄭征主席致辭對沖簍同鄉會新址落成表示祝賀，她還表示，沖簍同鄉會為鄉親們提供了一個彼此聯誼促進交流溫馨聚會的場所。

當天沖蔞同鄉會太極班的學員在現場表演太極。慶典活動由鄉親們自己動手製作贊助了豐富點心美食，與會嘉賓和鄉親們在新的會所裡親切交談，共享美食，氣氛溫馨熱烈。

芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，嘉賓雲集
芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，嘉賓雲集
芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，嘉賓雲集
芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，嘉賓雲集
芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，賓主開心剪綵
芝加哥沖簍同鄉會舉辦新會址落成慶典，賓主開心剪綵

芝加哥 華人 美食

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