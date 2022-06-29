劉強東性侵賠償金 律師初估千萬起跳

劉靜堯在事發後第一時間，告訴警方她自願與劉強東發生關係。(視頻截圖)

對於網傳女大生劉靜堯向京東集團創辦人劉強東索賠500萬美元的消息，明州 律師周東發表示，基本上此金額絕對低估，他分析，此官司已進行三年，京東及劉強東都聘了專門律所來處理，可見對方要求金額「相當高」，而代表女方的律師佛洛林(Wil Florin)也是明州知名律師，周東發估計和解金至少千萬起跳。

周東發28日接受本報電話採訪時說，根據法院資料，目前並沒有列出劉靜堯提出的賠償金額，他無法得知500萬的數字從何而來。

他表示，外界對於明州法律有所誤解，才會傳出劉靜堯一開始只要五萬元賠償的說法，周東發解釋，根據明州法律，五萬元是在明州提起人身侵權民事訴訟的最低賠償額度，完全不意味著此金額就是原告的索賠總數，他說，簡單來說就是劉靜堯民事訴訟案，賠償下限為五萬元，但沒有對上限制訂數額。

回顧劉靜堯事件，2018年9月1日劉強東因被控對該女性侵 遭警局逮捕，並移送監獄 關押。過後，由於證據不足不予刑事起訴。2019年4月，當事人劉靜堯在明尼蘇達亨內平郡民事法庭對劉強東提起民事訴訟，指控被告意圖傷害、毆打、非法限制自由、性侵。

該案件日前在明州針對是否將京東集團列入應對女方給予「懲罰性賠償」召開聽證會，不過，當天法官並未做出判決，預計這幾周才會宣布結果。

對於網傳劉靜堯已經說出要求賠償500萬美元的說法，周東發覺得「這個金額不可能」，他說，如果女方只提500萬和解的話，相信雙方早就達成協議，他研判女方要求的金額絕對在八位數以上。

周東發分析，該起民事訴訟不僅京東特別委托了專門律所負責，劉強東也有另一個律所代表，兩大律所過去兩年多，花了無數人力、物力進行跨國官司的取證與準備， 加上劉靜堯律師佛洛林也是明州最著名的律師之一，「500萬可能光支付律師費都很勉強」。

這宗官司預計在9月26日開審，周東發說，由於該案涉及證人眾多，可能至少需要一個月時間才能審理完畢。