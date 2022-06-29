庫克郡社區染疫風險再度升高

庫克郡染疫風險提高，但芝市病例下降，芝衛生局長鼓勵民眾避免參加室內活動，多選擇戶外聚會。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州衛生廳表示，庫克郡的新冠病毒社區傳染風險，一周前才降級為「中等」，然而隨著染疫人數再度升高，27日起又恢復「高風險」，目前全州已有20個郡縣列入社區感染高風險，這也意味著這些地區的感染以及住院率都提高了。

衛生廳數據指出，從6月17日到6月23日為止，伊州 累計新增82人染疫死亡，同期新增病例數為2萬7094個，此外，有1099人染疫住院，其中114人住進加護病房，32人必須使用呼吸機。

伊州衛生廳代理廳長托卡斯(Amaal Tokars)說，伊州至今有67個郡縣的社區感染風險列入中級與高級，也就是說伊州超過一半郡縣都處於較高的社區風險，「每個人都應該意識到自己可以在防範病毒傳播方面發揮作用」。

托卡斯解釋，施打疫苗 就是每個人可以做到的防疫措施，尤其現在五歲以下幼童都可以施打疫苗了，他也建議大家在新冠肺炎病毒高發地區的室內公共場所戴上口罩，且避免室內聚集大批人群。

伊州其他在社區染疫高風險名單的郡縣，包括DuPage、Lake、Adams、Champaign、Douglas、Ford、Fulton、Knox、Macon、Marshall、Montgomery、Peoria、Pike 、Tazewell、Johnson、Marion、Massac、Washington、Wayne。

芝加哥市衛生局局長亞瓦迪表示，雖然庫克郡的染疫風險再度提高，但該市病例與住院人數仍持續下降，她說，「我知道很多人都以為疫情 已經結束，但很不幸的病毒仍然在我們周遭，且每隔幾周就出現新變種」。

亞瓦迪說，還好芝市的疫情穩定，預計周五(7月1日)該市的社區感染風險將可從「高級」降到「中級」。

她提醒所有市民務必施打包括補強針在內的疫苗，且盡量將各種活動安排在通風良好的戶外，避免在室內聚會以減少感染機率。

此外，亞瓦迪說，有人質疑芝市染疫人數下降是因為越來越多人使用家用檢測劑測試，這些人即使顯現陽性並未上報，才導致出現「病例減少」的假象，亞瓦迪說，衛生局現階段聚焦觀察染疫住院數，因此即使有部分感染民眾未列入官方統計，並不會影響對於疫情的掌握。