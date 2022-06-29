伊州初選落幕 共和黨州長貝利勝出

設於華埠圖書館的提前投票所，在28日初選日當天有100多位選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州 初選28日登場，包括華埠 在內的投票 所並未出現投票人潮，而根據芝加哥選委會統計，提前投票人數也相對不多。到當晚8時左右的初步開票結果顯示，伊州州長將由普立茲克(民主黨)與貝利(Darren Bailey，共和黨)在年底11月8日的普選對決。

前總統川普上周末才在伊州南部出席了貝利的競選活動，分析者稱，該舉動鞏固了其在黨內初選的領導地位。

競爭激烈的伊州州務卿民主黨候選人，截至晚間8時，前伊州財長詹雅斯(Alexi Giannoulias)所獲票數居冠；庫克郡郡長如預期由現任的普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)大幅領先，庫克郡警長也由爭取連任的達特(Thomas Dart)取得逾七成選票。 每位投完票的芝城選民，都會拿到這張謝卡。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州國會第六選區選情也倍受矚目，現任卡斯騰(Sean Casten)票數大幅超前，如無意外應可獲得代表民主黨候選資格；至於包括華埠的國會第七選區，連任多屆的戴維斯(Danny Davis)遭逢強勁的同黨年輕對手柯林斯(Kina Collins)挑戰，到截稿前，雙方票數差距不大。 28日開放投票的提前投票所內，設有給選民投遞提前選舉選票的集票箱。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)說，18到24歲的選民對於這次的初選參與度不高，是導致投票率偏低的主要因素。 28日開放投票的提前投票所內，設有給選民投遞提前選票的集票箱。(特派員黃惠玲／攝影)

包括華埠圖書館等華人聚居的幾處投票所，28日投票者三三兩兩，一名民主黨支持者說，其實本來也不想去投票，但受到親友拜託要圈選其所支持的民主黨伊州州務卿候選人才決定跑一趟，他表示，家裡有三人符合投票資格，但妻子、兒子都去上班，沒有計畫前往投票。

華埠圖書館華裔選舉官說，到28日晚間5時30分左右，約有100位選民到該處完成投票，他提到，因為疫情的關係，今年初選有不少人選擇郵寄投票，因此各票所基本前往投票的人數不多。

此外，由於華埠附近有投票所發生機器故障問題，因此不限制選民居住地點的華埠圖書館提前投票所，反而增加了一些選民前往。