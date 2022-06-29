我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

伊州初選落幕 共和黨州長貝利勝出

黃惠玲
設於華埠圖書館的提前投票所，在28日初選日當天有100多位選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)
設於華埠圖書館的提前投票所，在28日初選日當天有100多位選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州初選28日登場，包括華埠在內的投票所並未出現投票人潮，而根據芝加哥選委會統計，提前投票人數也相對不多。到當晚8時左右的初步開票結果顯示，伊州州長將由普立茲克(民主黨)與貝利(Darren Bailey，共和黨)在年底11月8日的普選對決。

前總統川普上周末才在伊州南部出席了貝利的競選活動，分析者稱，該舉動鞏固了其在黨內初選的領導地位。

競爭激烈的伊州州務卿民主黨候選人，截至晚間8時，前伊州財長詹雅斯(Alexi Giannoulias)所獲票數居冠；庫克郡郡長如預期由現任的普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)大幅領先，庫克郡警長也由爭取連任的達特(Thomas Dart)取得逾七成選票。

每位投完票的芝城選民，都會拿到這張謝卡。(特派員黃惠玲／攝影)
每位投完票的芝城選民，都會拿到這張謝卡。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州國會第六選區選情也倍受矚目，現任卡斯騰(Sean Casten)票數大幅超前，如無意外應可獲得代表民主黨候選資格；至於包括華埠的國會第七選區，連任多屆的戴維斯(Danny Davis)遭逢強勁的同黨年輕對手柯林斯(Kina Collins)挑戰，到截稿前，雙方票數差距不大。

28日開放投票的提前投票所內，設有給選民投遞提前選舉選票的集票箱。(特派員黃惠玲...
28日開放投票的提前投票所內，設有給選民投遞提前選舉選票的集票箱。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)說，18到24歲的選民對於這次的初選參與度不高，是導致投票率偏低的主要因素。

28日開放投票的提前投票所內，設有給選民投遞提前選票的集票箱。(特派員黃惠玲／攝...
28日開放投票的提前投票所內，設有給選民投遞提前選票的集票箱。(特派員黃惠玲／攝影)

包括華埠圖書館等華人聚居的幾處投票所，28日投票者三三兩兩，一名民主黨支持者說，其實本來也不想去投票，但受到親友拜託要圈選其所支持的民主黨伊州州務卿候選人才決定跑一趟，他表示，家裡有三人符合投票資格，但妻子、兒子都去上班，沒有計畫前往投票。

華埠圖書館華裔選舉官說，到28日晚間5時30分左右，約有100位選民到該處完成投票，他提到，因為疫情的關係，今年初選有不少人選擇郵寄投票，因此各票所基本前往投票的人數不多。

此外，由於華埠附近有投票所發生機器故障問題，因此不限制選民居住地點的華埠圖書館提前投票所，反而增加了一些選民前往。

由於庫克郡有六個投票所28日延遲開門，因此其他票所均於晚間7時準時結束投票，但該六處票所延後到8時才關門。

華埠圖書館的提前投票所有雙語選舉官在場服務。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠圖書館的提前投票所有雙語選舉官在場服務。(特派員黃惠玲／攝影)
設於華埠圖書館的提前投票所，在28日初選日當天有100多位選民前往投票。(特派員...
設於華埠圖書館的提前投票所，在28日初選日當天有100多位選民前往投票。(特派員黃惠玲／攝影)

投票 伊州 華埠

上一則

北卡州參、眾議會通過友台聲明 肯定台美密切經貿往來

下一則

佛光山中美寺 7/10辦供僧法會

延伸閱讀

已提前投票、選區重畫引混亂 初選日華埠投票站冷清

已提前投票、選區重畫引混亂 初選日華埠投票站冷清
期中選舉前 民主黨逾百萬選民改投共和黨

期中選舉前 民主黨逾百萬選民改投共和黨
芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範

芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範
從市區搶到華埠 3天犯9案 芝警發布警訊

從市區搶到華埠 3天犯9案 芝警發布警訊
伊州首富憂治安 Citadel總部遷邁阿密

伊州首富憂治安 Citadel總部遷邁阿密
伊州人口流失20年 稅收大減250億

伊州人口流失20年 稅收大減250億

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
22日的改名發布會中，由廚師現場製作多種copi美食。(特派員黃惠玲／攝影)

亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

2022-06-22 14:55
夏季氣溫升高的風險是，幼兒被留在車內很可能會被曬死。圖為哈里斯縣20日發生憾事的現場。（NBC）

德州5歲童車內活活熱死 只因母親忙於另一8歲兒慶生

2022-06-22 19:42

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元