我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

從市區搶到華埠 3天犯9案 芝警發布警訊

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥警局27日發布社區警訊，包括華埠在內的九分局以及一分局、12分局、19分局，在6月20日到22日間連續發生九起持槍搶劫案，且目前研判均為同一夥人所為，警局呼籲民眾提高警覺，同時踴躍提供任何案件相關線索。

警局表示，這幾宗持槍搶劫案的嫌犯有多名，他們在作案期間負責接應的車輛，都是一輛掛著佛州車牌的白色日產車(Nissan Rogue)，搶匪持槍向受害者要求交出財物，得逞後逃離現場，犯案時間集中在午夜與凌晨。

九起搶案時間、地點分別為：6月20日晚間11時20分在W. Hubbard街1000號附近、20日晚間11時30分在E. Lower North Water街300號附近、21日凌晨1時53分在W. Elm街400號附近、22日午夜0時3分在N. Green街400號附近、22日午夜0時5分在N. Green街300號附近、22日凌晨0時25分在E. Wacker大道300號附近、22日凌晨0時30分在N. Canal St.200號附近、22日凌晨2時11分在華埠永活街夾23街附近，以及22日清晨2時50分在N. Broadway大道3200號附近。

警方指出，嫌犯為三到五名非裔男性以及一名非裔女性，年齡在18到25歲間，身材均為中等，戴著黑色滑雪頭套及穿著全黑服飾。如有任何信息，可電(312)744-8263舉報。

此外，華埠一帶6月20日到26日間共發生九宗治安事件，其中六宗為偷竊案，22日一宗、23日兩宗、24日兩起以及25日一宗地點都在華埠廣場及附近商圈，此外，還包括上述22日的一起持槍搶劫案，還有20日晚間11時30分左右，在23小街300號附近的持槍搶劫案，25日則在S. Normal大道夾27街一帶的住家遭竊賊闖入偷東西。

華埠 非裔 佛州

上一則

全美百大排碳量最高電廠 3家在喬州

下一則

喬州電力公司未來3年擬漲價12%電費 影響270萬戶

延伸閱讀

高中抽籤錄取 紐約華人要求按成績重分配

高中抽籤錄取 紐約華人要求按成績重分配
海灣公園大道華人電器行 光天化日空調被偷

海灣公園大道華人電器行 光天化日空調被偷
屋崙華埠社區促進會 獲社區和平獎

屋崙華埠社區促進會 獲社區和平獎
馬兆明訪中華總會館 談警民合作

馬兆明訪中華總會館 談警民合作
光耀中華協和萬邦國際書畫巡展抵華埠

光耀中華協和萬邦國際書畫巡展抵華埠
角逐65選區州眾議員 丘海倫華埠總部開張

角逐65選區州眾議員 丘海倫華埠總部開張

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
22日的改名發布會中，由廚師現場製作多種copi美食。(特派員黃惠玲／攝影)

亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

2022-06-22 14:55
夏季氣溫升高的風險是，幼兒被留在車內很可能會被曬死。圖為哈里斯縣20日發生憾事的現場。（NBC）

德州5歲童車內活活熱死 只因母親忙於另一8歲兒慶生

2022-06-22 19:42

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下