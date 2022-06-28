從市區搶到華埠 3天犯9案 芝警發布警訊

芝加哥警局27日發布社區警訊，包括華埠 在內的九分局以及一分局、12分局、19分局，在6月20日到22日間連續發生九起持槍搶劫案，且目前研判均為同一夥人所為，警局呼籲民眾提高警覺，同時踴躍提供任何案件相關線索。

警局表示，這幾宗持槍搶劫案的嫌犯有多名，他們在作案期間負責接應的車輛，都是一輛掛著佛州 車牌的白色日產車(Nissan Rogue)，搶匪持槍向受害者要求交出財物，得逞後逃離現場，犯案時間集中在午夜與凌晨。

九起搶案時間、地點分別為：6月20日晚間11時20分在W. Hubbard街1000號附近、20日晚間11時30分在E. Lower North Water街300號附近、21日凌晨1時53分在W. Elm街400號附近、22日午夜0時3分在N. Green街400號附近、22日午夜0時5分在N. Green街300號附近、22日凌晨0時25分在E. Wacker大道300號附近、22日凌晨0時30分在N. Canal St.200號附近、22日凌晨2時11分在華埠永活街夾23街附近，以及22日清晨2時50分在N. Broadway大道3200號附近。

警方指出，嫌犯為三到五名非裔 男性以及一名非裔女性，年齡在18到25歲間，身材均為中等，戴著黑色滑雪頭套及穿著全黑服飾。如有任何信息，可電(312)744-8263舉報。

此外，華埠一帶6月20日到26日間共發生九宗治安事件，其中六宗為偷竊案，22日一宗、23日兩宗、24日兩起以及25日一宗地點都在華埠廣場及附近商圈，此外，還包括上述22日的一起持槍搶劫案，還有20日晚間11時30分左右，在23小街300號附近的持槍搶劫案，25日則在S. Normal大道夾27街一帶的住家遭竊賊闖入偷東西。