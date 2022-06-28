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芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範

特派員黃惠玲／芝加哥報導
今年龍舟賽有30支隊伍參賽。(特派員黃惠玲／攝影)
今年龍舟賽有30支隊伍參賽。(特派員黃惠玲／攝影)

第22屆芝加哥龍舟賽25日在華埠譚繼平公園舉行，今年多達30支隊伍參加競技，芝加哥市市長萊特福特當天上午也冒雨到場為選手加油打氣，她盛讚華埠就是她心目中理想社區的典範。當天賽事最終由Windy City Black Dragons、芝加哥清華大學校友會、Abbott ALCN Blue Dragons等三隊分別取得「龍」、「鳳」、「虎」各組冠軍。

芝市長萊特福特(中)讚華埠韌性強大，為芝城社區典範。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長萊特福特(中)讚華埠韌性強大，為芝城社區典範。(特派員黃惠玲／攝影)

比賽當天陣雨不斷，不過早早抵達譚繼平公園的各隊代表士氣高昂，絲毫沒有受到降雨影響，開幕式準時在9時展開，包括萊特福特、伊州財長方仲華(Michael W. Frerichs)、伊州州眾議員馬靜儀、庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)、15區區長羅沛茲(Ray Lopez)、芝市旅遊局(Choose Chicago)執行長歐斯蒙(lynn Osmond)、中國駐芝總領館副總領事邊志春、駐芝台北經濟文化辦事處組長洪中明等，均出席共襄盛舉，以及11區區長、25區區長、庫克郡伊州檢察官福克斯等也都有代表到場致意。

芝市長萊特福特(前右二)日前到譚繼平公園參觀龍舟賽。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長萊特福特(前右二)日前到譚繼平公園參觀龍舟賽。(特派員黃惠玲／攝影)

開幕式由芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)主持，華商會董事長梅施美英及候任會長李建明也全程參與。

萊特福特說，這是她第二次參加譚繼平公園的龍舟賽，「去年主辦單位就提過今年參賽隊伍將大增，很高興今天見證了成果」，她也提到，過去兩年華埠社區無疑面臨了巨大挑戰，然而這段時期華社也展現了令人佩服與尊敬的毅力與堅強，「大家一起攜手克服難關，一起成長，一起發揮韌性，為全市互助合作、互相照顧的最佳例證」，萊特福特說，這樣的華埠，就是她心目中理想社區的典範。

雖然下著陣雨，芝市長萊特福特與民眾仍不減為隊伍加油熱情。(特派員黃惠玲／攝影)
雖然下著陣雨，芝市長萊特福特與民眾仍不減為隊伍加油熱情。(特派員黃惠玲／攝影)

分組賽中實力最強的「龍組」決賽，由Windy City Black Dragons以59秒65的成績奪冠，該隊伍也是去年冠軍。其他兩個組別中，芝加哥清華大學校友會龍舟隊拿下「鳳組」金牌，Abbott ALCN Blue Dragons擊敗中國城社區隊Chinatown Fury獲得「虎組」冠軍。

華埠更好團結聯盟與芝加哥選委會的選民服務攤位受歡迎，前左一位選委會中文外展主任劉...
華埠更好團結聯盟與芝加哥選委會的選民服務攤位受歡迎，前左一位選委會中文外展主任劉珍。(特派員黃惠玲／攝影)

除了龍舟競技外，主辦單位也安排了豐富節目，包括太極和武術、太平洋島國舞蹈、藏族舞蹈以及粵劇等，公園入口也有許多商家、非營利組織擺設了服務攤位，為遊客、民眾提供最新商情與各類信息。

芝市長萊特福特(前右八)與嘉賓出席龍舟賽開幕典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長萊特福特(前右八)與嘉賓出席龍舟賽開幕典禮。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟與芝加哥選委會的攤位，免費發中文版選民手冊，並替民眾介紹28日初選相關資訊。

華埠 芝加哥 伊州

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