芝選委會：郵寄選票請直接投入集票箱

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲提醒，郵寄選票最好直接拿到投票所的選票收集箱投遞，以免因郵戳過期而失效。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)表示，今年選委會共收到12萬3816份郵寄投票 申請，但到23日止，僅收回3萬1277張選票，由於郵寄選票寄回選委會的郵戳必須顯示28日及之前才算有效，她提醒選民最好將選票直接到提前投票所、市中心選委會及超級投票所的收集箱(Secure Drop Box)投遞，或到票所改辦現場投票。

賀南德茲表示，距離28日選舉日僅剩幾天時間，今年雖然有十多萬選民申請了郵寄選票，但到申請截止的23日為止，選委會收到寄回的選票卻僅四分之一，她提醒收到郵寄選票的選民，這幾天直接將圈選完成的選票，最好不要用郵局的郵寄服務，因為選委會無法保證這些丟在郵筒的選票，可以如期蓋上28日及以前的郵戳。

她說，直接到各提前投票所、超級投票所(191 N. Clark St.)、選委會總部(69 W. Washington)的選票收集箱投遞選票最保險 ，以免影響權益。此外，想確保郵寄選票有效的選民，也可直接帶著收到的選票，到各投票所交給選舉官，並告知要改成現場投票。

她也提到，今年初選與往年最大的不同點，包括選舉日從原本的3月份延後到6月底，「日期的變動，造成部分選民投票情形未如以往踴躍。」不過，賀南德茲表示，今年包括超級投票所在內的51處提前投票所，在選舉日當天都將與全市其他投票所一樣開放選民投票，時間為當天清晨6時到晚間7時。

根據選委會數據，到22日為止，已有2萬5212位選民到提前投票所完成投票。

如果還沒有登記選民者，仍然有機會行使投票的公民權益，賀南德茲說，只要帶著其中一份含有住址信息的兩份身分證明文件，直接到提前投票所就可以當場完成登記，她說，選舉日當天的各投票所也同樣接受選民現場登記。

芝城 初選的詳細信息，可查閱選委會官網：chicagoelections.gov，該網站也可確認自己是否已經登記選民、查詢提前投票所以及選舉日當天投票所地址。