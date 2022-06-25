我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

芝選委會：郵寄選票請直接投入集票箱

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥選舉委員會主席賀南德茲提醒，郵寄選票最好直接拿到投票所的選票收集箱投遞，以免因郵戳過期而失效。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥選舉委員會主席賀南德茲提醒，郵寄選票最好直接拿到投票所的選票收集箱投遞，以免因郵戳過期而失效。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)表示，今年選委會共收到12萬3816份郵寄投票申請，但到23日止，僅收回3萬1277張選票，由於郵寄選票寄回選委會的郵戳必須顯示28日及之前才算有效，她提醒選民最好將選票直接到提前投票所、市中心選委會及超級投票所的收集箱(Secure Drop Box)投遞，或到票所改辦現場投票。

賀南德茲表示，距離28日選舉日僅剩幾天時間，今年雖然有十多萬選民申請了郵寄選票，但到申請截止的23日為止，選委會收到寄回的選票卻僅四分之一，她提醒收到郵寄選票的選民，這幾天直接將圈選完成的選票，最好不要用郵局的郵寄服務，因為選委會無法保證這些丟在郵筒的選票，可以如期蓋上28日及以前的郵戳。

她說，直接到各提前投票所、超級投票所(191 N. Clark St.)、選委會總部(69 W. Washington)的選票收集箱投遞選票最保險，以免影響權益。此外，想確保郵寄選票有效的選民，也可直接帶著收到的選票，到各投票所交給選舉官，並告知要改成現場投票。

她也提到，今年初選與往年最大的不同點，包括選舉日從原本的3月份延後到6月底，「日期的變動，造成部分選民投票情形未如以往踴躍。」不過，賀南德茲表示，今年包括超級投票所在內的51處提前投票所，在選舉日當天都將與全市其他投票所一樣開放選民投票，時間為當天清晨6時到晚間7時。

根據選委會數據，到22日為止，已有2萬5212位選民到提前投票所完成投票。

如果還沒有登記選民者，仍然有機會行使投票的公民權益，賀南德茲說，只要帶著其中一份含有住址信息的兩份身分證明文件，直接到提前投票所就可以當場完成登記，她說，選舉日當天的各投票所也同樣接受選民現場登記。

芝城初選的詳細信息，可查閱選委會官網：chicagoelections.gov，該網站也可確認自己是否已經登記選民、查詢提前投票所以及選舉日當天投票所地址。

投票 芝城 保險

上一則

新州擬調高車險理賠 保費恐漲 至少增加350元

延伸閱讀

芝城大快活明爐燒味堪稱燒臘王 燒鴨/燒腩仔/化皮乳豬皮脆肉嫩

芝城大快活明爐燒味堪稱燒臘王 燒鴨/燒腩仔/化皮乳豬皮脆肉嫩

時速90哩強風襲芝城 掀公寓屋頂

時速90哩強風襲芝城 掀公寓屋頂
時速90哩強風襲捲芝城 逾5萬戶停電

時速90哩強風襲捲芝城 逾5萬戶停電
芝加哥50個提前投票所即起開放

芝加哥50個提前投票所即起開放
芝城華埠提前投票所 13日起開放

芝城華埠提前投票所 13日起開放

加州初選 聖谷投票所冷清

加州初選 聖谷投票所冷清

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案