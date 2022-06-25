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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

伊州長：羅訴韋德推翻 該州墮胎仍合法

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克在最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，立即發表談話要求州議會針對墮胎權利召開特別會議。伊州早在2019年就簽署通過了一項法律，即使羅訴韋德被推翻，該州墮胎依然合法。

普立茲克24日在該州霍華德布朗醫療中心表示，最高法院的決定「令人憤怒」，他說，伊州將成為尋求墮胎婦女的「安全港」。

州長隨後發表聲明指出，伊州婦女將繼續保有安全、方便選擇生殖醫療照顧的權利。他表示，伊州三年前已經通過「生育健康法案」(Reproductive Health Act)，法案規定即使「羅訴韋德」被推翻，而觸發該州必須禁止婦女墮胎普立茲克說， 伊州將致力擴大生育健康照顧，包括墮胎護理、避孕服務、生育治療及性別確認照顧，「我們明確表示，相信人們能夠為自己的生殖健康做出最好決定。」

他也呼籲州眾議會能夠盡快召開特別會議，進一步強化行動，履行伊州對生殖保健權利的承諾。

芝市長萊特福特說，推翻「羅訴韋德案」是毀滅性的決定，在過去50年間，這項具有里程碑意義的立法，為需要生殖保健提供的安全的墮胎途徑，她說，最高法院的此項判例，將進一步破壞性別歧視的法律基礎，包括婦女權利、跨性別權利、移民權利，還有同性權利與跨種族婚姻等，都將可能受到影響。

萊特福特說，不管最高法院怎麼判，她一定維護芝加哥人的應有權益，她並宣布撥款50萬元，作為增加芝城居民尋求生育醫療服務的經費。

伊州多位民主黨籍的國會與地方民代、官員，紛紛指責最高法院有關墮胎權的裁決。

不過，保守派的天主教主教庫皮奇(Cardinal Blase Cupich)發表聲明對最高法院裁決「表示歡迎」，他說，這是對保護生命，使各個階段的「人」都享有尊嚴的決定，「每個人的生命都是神聖的，每個人都是按照上帝的形象與樣式創造的，因此都值得尊敬與保護。」

墮胎 伊州 芝城

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