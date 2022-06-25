我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

芝驕傲遊行明登場 預計人潮破紀錄

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市最知名的同性夫妻為市長萊特福特(前左)與另一半，兩人於2019年首度以市長身分參與驕傲遊行。(芝市長臉書)
芝加哥市最知名的同性夫妻為市長萊特福特(前左)與另一半，兩人於2019年首度以市長身分參與驕傲遊行。(芝市長臉書)

芝加哥驕傲(同性戀)遊行」(Chicago Pride Parade)將在明日(26日)登場，由於過去兩年該活動因疫情停辦，預料恢復推出後的第一場將有大批民眾、遊客前往，此外，之前其他州的類似遊行曾出現潛在威脅，芝警局表明26日將增派雙倍警力到場，不過，芝44區區長藤尼(Tom Tunney)仍對警局配置人力恐不足應對爆滿群眾而感到憂慮。

藤尼說，他聽了警局對於驕傲遊行的維安計畫後，深感可能低估了與會人數，他表示，今年遊行將是有史以來參加者最多的一次，非常需要更多的警察，尤其過去幾周芝城幾場大型聚會出現暴力與槍擊事件，導致「居民焦慮與缺乏安全感的程度升到史上最高。」

芝警局局長布朗說，已為今年的驕傲遊行增派了比以往更多的警員執勤，「我們做了最壞的打算，希望能有最好的結果。」

今年的遊行估計將吸引超過百萬人參加，此規模對一些住在遊行路線經過的居民而言「太大了」，但不少人覺得不會因此擔心安全。藤尼說，他相信附近社區還是可以應付遊行，但也希望警局能夠延長巡邏時間，例如當天一早就到場。

芝加哥驕傲遊行參與熱烈其來有自，芝城為全美第一個推出同性戀遊行的城市，51年前，勢單力薄的150位爭取同性戀權益「先驅」，從芝加哥伯格屋廣場(Bughouse Square，現改名為華盛頓廣場公園)出發，一路高喊「同性戀權力請還給同性戀者」(Gay power to gay people)走到戴利廣場。

在1924年6月27日芝加哥同性戀遊行後，紐約、洛杉磯等美國城市，也陸續在隔日舉辦了遊行活動。

26日的驕傲大遊行將在中午啟動，出發地點為蒙特洛思大道(Montrose Ave.)夾百老匯街(Broadway St.)口，然後往南經過湖景區(Lakeview)及上城區(Uptown)，終點為林肯公園區(Lincoln Park)狄威西路(Diversey Parkway)與喜來登路(Sheridan Rd.)十字路口。

為了配合驕傲遊行的人潮，大都會通勤系統(Metra)26日增開多個班次，詳情可查詢：https://metra.com/alternate-schedules。

芝市府呼籲計畫前往共襄盛舉的民眾，搭乘公共交通工具，捷運紅線與棕線在遊行路線附近都有停靠站，其中紅線捷運可在Belmont站下車，棕線捷運則可在Diversey、Wellington或Belmont等三站下車。

其他公車路線，包括8、74、76、77、78、80、146、151、152號公車，也都可以抵達遊行附近地點。

遊行 同性戀 芝加哥

上一則

華府海外青年志工新生訓練營 參與踴躍

下一則

新州脫衣舞俱樂部業主 被控洗錢、仲介賣淫

延伸閱讀

反對美援烏克蘭400億 屋崙遊行示威 但不意味挺俄侵烏

反對美援烏克蘭400億 屋崙遊行示威 但不意味挺俄侵烏
海沃男子引爆煙花傷2警 金山警長譴責

海沃男子引爆煙花傷2警 金山警長譴責
封王遊行 勇士超嗨 湯普森弄掉冠軍戒 小裴頓打赤膊

封王遊行 勇士超嗨 湯普森弄掉冠軍戒 小裴頓打赤膊
喬治亞入歐盟受挫 12萬人遊行抗議

喬治亞入歐盟受挫 12萬人遊行抗議
迎獨立節 聖蓋博市7/4辦遊行＋兒童日

迎獨立節 聖蓋博市7/4辦遊行＋兒童日
圖輯／勇士奪冠遊行 柯瑞把3枚冠軍戒指戴在脖子上

圖輯／勇士奪冠遊行 柯瑞把3枚冠軍戒指戴在脖子上

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案