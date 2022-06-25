芝驕傲遊行明登場 預計人潮破紀錄

芝加哥市最知名的同性夫妻為市長萊特福特(前左)與另一半，兩人於2019年首度以市長身分參與驕傲遊行。(芝市長臉書)

「芝加哥 驕傲(同性戀 )遊行 」(Chicago Pride Parade)將在明日(26日)登場，由於過去兩年該活動因疫情停辦，預料恢復推出後的第一場將有大批民眾、遊客前往，此外，之前其他州的類似遊行曾出現潛在威脅，芝警局表明26日將增派雙倍警力到場，不過，芝44區區長藤尼(Tom Tunney)仍對警局配置人力恐不足應對爆滿群眾而感到憂慮。

藤尼說，他聽了警局對於驕傲遊行的維安計畫後，深感可能低估了與會人數，他表示，今年遊行將是有史以來參加者最多的一次，非常需要更多的警察，尤其過去幾周芝城幾場大型聚會出現暴力與槍擊事件，導致「居民焦慮與缺乏安全感的程度升到史上最高。」

芝警局局長布朗說，已為今年的驕傲遊行增派了比以往更多的警員執勤，「我們做了最壞的打算，希望能有最好的結果。」

今年的遊行估計將吸引超過百萬人參加，此規模對一些住在遊行路線經過的居民而言「太大了」，但不少人覺得不會因此擔心安全。藤尼說，他相信附近社區還是可以應付遊行，但也希望警局能夠延長巡邏時間，例如當天一早就到場。

芝加哥驕傲遊行參與熱烈其來有自，芝城為全美第一個推出同性戀遊行的城市，51年前，勢單力薄的150位爭取同性戀權益「先驅」，從芝加哥伯格屋廣場(Bughouse Square，現改名為華盛頓廣場公園)出發，一路高喊「同性戀權力請還給同性戀者」(Gay power to gay people)走到戴利廣場。

在1924年6月27日芝加哥同性戀遊行後，紐約、洛杉磯等美國城市，也陸續在隔日舉辦了遊行活動。

26日的驕傲大遊行將在中午啟動，出發地點為蒙特洛思大道(Montrose Ave.)夾百老匯街(Broadway St.)口，然後往南經過湖景區(Lakeview)及上城區(Uptown)，終點為林肯公園區(Lincoln Park)狄威西路(Diversey Parkway)與喜來登路(Sheridan Rd.)十字路口。

為了配合驕傲遊行的人潮，大都會通勤系統(Metra)26日增開多個班次，詳情可查詢：https://metra.com/alternate-schedules。

芝市府呼籲計畫前往共襄盛舉的民眾，搭乘公共交通工具，捷運紅線與棕線在遊行路線附近都有停靠站，其中紅線捷運可在Belmont站下車，棕線捷運則可在Diversey、Wellington或Belmont等三站下車。

其他公車路線，包括8、74、76、77、78、80、146、151、152號公車，也都可以抵達遊行附近地點。