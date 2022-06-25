伊州州務卿候選人 Alexi Giannoulias #14 與華文媒體見面，拜託華裔選民投票支持他為公眾服務

Alexi (中）拜訪華埠，州務卿傑西懷特亞裔顧問委員會主席馬森柱（左二），華商會新任主席李建明（左一）、華埠更好聯盟主席Leslie Moy （右二）等到場支持

伊州 州務卿候選人詹雅斯(Alexi Giannoulias) 於6月20號到芝加哥中國城萬豪酒店與華文媒體見面, 闡述他參選的理念，並請求大家在6月28日投他一票，支持他當選伊州州務卿，支持他為大家服務，他的選票號碼是14號。州務卿傑西懷特亞裔顧問委員會主席馬森柱，華商會新任主席李建明、華埠 更好聯盟主席Leslie Moy 等到場支持，並鼓勵華人朋友在即將到來的選舉日中積極參與投票 。

Alexi 致辭聲稱，父母都是來自於希臘，作為一個移民家庭的他，更能理解相互幫助和包容才會有一個和諧的社會環境，他讚揚華裔的家庭理念和積極努力的工作精神。他也介紹了伊州州務卿辦公室是全美最大的州務事務所，其中包括辦理駕照，身份證，以及圖書館等業務，他承諾未來當選將會在中國城設立辦公室，方便社區居民，並提供包括中國城圖書館中提供更多的業務包括補習班，找工作，以及圖書館的現代化更新等的服務。Alexi 感謝州務卿懷特為伊州政府和州民做出的貢獻。他承諾未來當選後將在懷特出色的工作基礎上利用新技術使辦公室進一步現代化，包括創建數字駕照登記和更新，還有商業登記等業務。他也會將把擴大選民登記機會和保護選民的投票權作為首要的任務。

馬森柱表示，Alexi與華人社區聯繫緊密，他呼籲大家在6月28日的選舉日中支持 Alexi 選#14。提前投票已經從6月13日開始，中國城圖書館、橋港區第九警局都將是提前投票站，歡迎居民前往投票。Alexi 當天還帶著女兒 Sophia 在華埠商聯主席馬森柱，華商會新任會長李建明，華埠聯盟(UCO)主席許凱明，Leslie Moy 等人的陪同下拜訪華埠，並為女兒在華埠禮品店中購買禮品，整個拜訪過程輕鬆愉快。