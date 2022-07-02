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東南亞中心舉辦慶祝父親節活動

本報芝加哥訊
東南亞中心舉辦慶祝父親節活動
東南亞中心舉辦慶祝父親節活動

北華埠東南亞中心日前舉辦慶祝父親節活動，為中心的老人們慶祝。48區區長 Harry Osterman、眾議員馬靜儀和伊州第13區眾議員的兩位候選人黃凱煥（Hoan Huynh）與 Eileen Dordek出席參與老人一起慶祝父親節活動。芝加哥選委會社區外展專員劉珍也帶來「電腦觸摸熒幕」到現場展示，指導中心老人使用和提前投票。

慶祝活動由東南亞中心為老人們準備了午餐飯盒「三寶飯」，中心行政主任鄔亮珊致詞歡迎大家的到來，感謝駐芝加哥台北經文處、以及熱心人阮先生夫婦的贊助。鄔主任還向大家報告了一項好消息，從7月1日開始，年齡在42歲或以上的伊州居民，無需再等待5年的時間，只要符合聯邦低收入的標準，就可以立即申請醫療白卡（Medicaid），而且不論有無身份者，也可以提出申請。東南亞中心 提供全方位的社區服務項目逾30多年，包括全日制的幼托中心、6至12歲的學童課后補習班、暑假班、青少年工作計劃、婦兒營養計劃（WIC）；家務助理、移民入籍、英文班，同時替民眾申請各項政府福利，包括能源補助、醫療保險、耆老CTA乘車卡等。

東南亞中心的「耆老日托所」服務，歡迎年齡在60歲以上的長者踴躍參加。服務項目包括了每天可口的營養餐點、每天的保健運動、集團活動、交友談心、學習手工藝術、烹飪、園藝、智力遊戲、英文學習等有趣的課程。同時每天都有護士醫務人員看顧。歡迎致電：773-932-1141。東南亞中心的學前班，兒童從3歲到5歲。由持有政府頒發的幼兒教學證書的老師輔導兒童。開放時間周一至五，從早上7時至下午6時。校址在1134 W Ainslie Street，查詢電話：773-989-7433。更多資訊可電：773-989-6927。地址：5120 N Broadway, Chicago。

東南亞 眾議員 伊州

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