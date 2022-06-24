預定地惹議 芝華埠高中案推遲表決

華埠高中預定地位於24街夾州街口，該處空地原先計畫興建可負擔住屋。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公立學校系統(CPS)董事會22日對新年度預算投票 前，突然把華埠 高中案的提案撤出，CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)解釋，主要因為學校預定地24街夾州街(State St.)的地點有所爭議，因此暫停投票，他說，預計不久的將來會對該案表決，而這段期間則將多多聆聽社區心聲，同時爭取說服反對該案的董事會成員。

CPS在本月7日公布了新學年預算案，其中包括保留7000萬作為新建華埠高中的經費，此資金加上兩年前伊利諾州府承諾提供5000萬的撥款，累計華埠高中建案將達1億2000萬資金，消息傳出後，讓爭取華埠高中設立超過40年的華社感到非常振奮。

包括華埠更好團結聯盟創辦人陳增華、主任陳本恩、培德中心主任吳常義都在22日的董事會會議中發言。陳本恩說，讓華埠、橋港區的高中生可以步行或搭短距離公車到校上學，是華社長久以來的心願，她表示，華埠附近目前最近的高中分別是四哩外的嘉里高中(Kelly High School)及2.4哩之遙的溫德爾飛利浦學院(Wendell Philips Academy)。

吳常義則提到，華埠以移民為主，非常需要提供中英雙語教學的學校，而華埠已經等待社區高中的問世超過40年，30年前華埠人口大概只有1萬2000人，現已至少3萬5000人，人口增長三倍，卻一直沒有社區高中。CPS的五年遠景計畫中，包括加強英語非母語學生的學習，而華埠如果能設立社區高中，將成為實踐此目標的最佳途徑。

陳增華說，聯盟早從1970年代就開始爭取社區高中，直到2020年芝加哥公校系統一度決定將全國教師學院(National Teachers Academy)擴建為華埠社區高中，後卻因原就讀該校師長強烈反彈並告上法院，最終導致整個計畫被迫取消，讓華埠社區大感失望，這次能夠通過預算，將使華埠高中夢想更接近實現階段。

CPS提出的華埠社區高中建校預定地點，原本是芝市房屋管理局計畫作為興建「可負擔房屋」的土地，因此將把該處興建高中的議案傳出，立即受到非裔推動可負擔住屋者的強力反對，反對建學校的戴維斯說，無法接受房屋管理局要把蓋房子的地點改建一座給其他人就讀的學校，此外，也有人擔心新的學校恐影響附近學生人數不足的非裔高中資源取得。

有鑑於此，馬丁內茲說，「不想把此複雜項目草率在董事會投票，除非社區提出的質疑獲得解決」，他因此決定暫緩表決華埠高中提案，等過段時間各方疑問獲得解答再行投票。

吳常義說，目前他所了解的是CPS將與社區加強溝通，聆聽居民意見，他也說，董事會共六名董事，其中兩位董事任期22日期滿，同時已經加入了一位新的董事，另一位可能會由市長萊特福特指派，而萊特福特向來支持興建華埠高中，整體而言，他對於華埠高中新建案感到樂觀。