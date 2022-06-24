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芝公校預算增1.4億 納稅人憂調高地稅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝公校系統執行長馬丁內茲(前左)說，公校學生註冊人數持續減少，CPS正努力平衡員工與學生資源。(CPS)
芝公校系統執行長馬丁內茲(前左)說，公校學生註冊人數持續減少，CPS正努力平衡員工與學生資源。(CPS)

芝加哥公校董事會22日通過新會計年度公校95億預算，其中僅華埠社區高中興建案推遲表決，其他大部分資金都獲得董事會支持，不過，由於這筆經費比預期高出5%，也就是多出了1.4億元，非營利的納稅人監督團體公民聯合會(Civic Federation)擔憂，屆時為籌措財源，恐進一步向屋主提高房地產稅。

公民聯合會表示，CPS正面臨著困難抉擇，因為聯邦疫情紓困資金基本上已經耗盡，而公校必須盡快找到經常性的經費來源，以彌補預算不足款項，然而芝市納稅人正遭遇高通膨的經濟壓力，聯合會說，如果把公校短缺的資金轉嫁到一般屋主，那將超出屋主或商所能負擔的範圍。

之前芝加哥公校曾經提削減部分公校的撥款，但在遭到猛烈批評後，公校官員最終又恢復了大部分學校的預算，僅剩少數學校存在經費刪減情形。

芝教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，這次公校刪減的預算金額的確非常少，但他呼籲，雖然學生人數降低，但不應該裁減圖書館員，甚至應該增加聘雇他們。

芝公校執行長馬丁內茲說，公校註冊人數持續下降，「我們沒有看到學生減少的學校，突然又增加了入學人數」，因此如何平衡學生與員工的資源，對公校是一大挑戰，CPS也正在努力尋求解決之道。

公校 預算 芝加哥

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