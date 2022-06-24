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芝加哥華博館壁畫揭幕 3國劇人物躍牆上

特派員黃惠玲／芝加哥報導
勞育校的壁畫「國劇」，位於南華埠美洲華裔博物館停車場旁的牆壁。(特派員黃惠玲／攝影)
勞育校的壁畫「國劇」，位於南華埠美洲華裔博物館停車場旁的牆壁。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔藝術家勞育校(Rich Lo)手繪的大型壁畫「國劇」(Chinese Opera)，22日在芝城華埠的美洲華裔博物館停車場揭幕，三位華人耳熟能詳的人物「孫悟空、穆桂英、關羽」躍然牆上，鮮豔色彩與精緻的面容、服飾，讓與會者讚嘆不已，這幅兩層樓高的作品，也立即成為華埠最新打卡景點。

勞育校介紹，這幅壁畫花了他39天獨立完成，他說，當時提出壁畫方案時有好幾個主題待定，最終選出了國劇主題，他說，主要因為自己的父親在中國時就是一名國劇演員，因此他從小有機會接觸這項中國傳統藝術，也非常喜愛。

而三位畫面中的主角，則是經過審慎思考後決定，其中孫悟空可說家喻戶曉，而戲曲「楊家將」中智慧雙全的穆桂英，是勞育校最欣賞的人物，氣宇非凡的關羽最為特殊之處，則是他性情忠義而備受中華文化推崇，並且因此被後人當成神祇膜拜。

華裔藝術家勞育校(左四)與嘉賓們為大型壁畫「國劇」剪綵。(特派員黃惠玲／攝影)
華裔藝術家勞育校(左四)與嘉賓們為大型壁畫「國劇」剪綵。(特派員黃惠玲／攝影)

以紅色、藍色為畫面底色的壁畫，將三位人物的特色充分顯現，靈活敏捷的孫悟空、英氣十足的穆桂英以及不怒而威的關羽，讓到訪者流連駐足觀賞。

與華博館合作推動該壁畫計畫的華埠更好團結聯盟主任陳本恩擔任剪綵儀式主持，陳本恩說，這幅壁畫完美展現了中華文化，讓以後到華博館的訪客，又多了一個認識中華文化的管道。

贊助該壁畫的芝加哥世界企業組織(World Business Chicago)代表法斯納切特(Michael Fassnacht)說，很榮幸能夠參與支持這幅充滿文化蘊底的壁畫創作，他說，看到這幅作品，更彰顯了社區保存與慶祝豐富文化遺產的重要，他說自己迫不及待要帶家人、朋友到訪及拍照。

伊州華裔州眾議員、華博館忠實支持者馬靜儀也應邀參加剪綵，她說，新的壁畫勢必成為華埠新亮點。壁畫籌畫小組負責人黃安立也肯定勞育校的出色作品令人印象深刻。

華埠博物館基金會董事長鄭緯略說，「國劇」壁畫屬於社區、屬於每個博物館支持者，他歡迎大家踴躍參訪美洲華裔博物館，一起認識在美華人的歷史足跡，品味華裔傳統文化之美，博物館開放時間，可查詢官網：ccamuseum.org。

勞育校說，穆桂英是他最喜愛的國劇人物之一。(特派員黃惠玲／攝影)
勞育校說，穆桂英是他最喜愛的國劇人物之一。(特派員黃惠玲／攝影)

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