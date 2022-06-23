芝市長候選人威爾森 再掏200萬補助市民

芝加哥 市市長候選人威爾森(Willie Wilson)21日宣布，將再度自掏腰包200萬元，在6月29日、7月9日舉行免費食物與汽油補助發放。

根據AAA數據，目前全美平均每加侖汽油價 格為4.968元，伊州 每加侖油價則為5.449元。威爾森也同時再次呼籲伊利諾州州長普立茲克以及芝加哥市市長萊特福特，暫時取消徵收汽油稅，以減輕民眾的經濟負擔。

威爾森說，通貨膨脹給整個伊州家庭造成痛苦與壓力，汽油與食品價格均達到40年來的最高點，尤其低收入家庭已經把77%的收入用於生活必需品，每個人儲蓄帳戶金額也越來越縮水。

他表示，目前牛奶、雞蛋的價格上漲了11%，肉類上漲了13%，水果蔬菜也有8％的漲幅，芝加哥市居民支付的每加侖汽油價格為6.044元，更高居全州之冠，「我看到了居民的痛苦，我必須幫助他們」。

他也提到，如果州府與市府可以把汽油稅暫停徵收90天，將對民眾經濟壓力有很大的緩解。

在此次發放補助前，威爾森已經自掏腰包舉辦了四次的免費加油活動，然後也向民眾發放超市禮卡，連即將推出的食品與汽油發放，他總共捐出600萬元向民眾提供實質協助。