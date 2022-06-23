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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

取消超速6哩開罰 芝市議會推遲表決

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市現行法案規定，只要監視攝影機拍下行經車輛超過速限六哩就要開罰。(本報檔案照片)
芝市現行法案規定，只要監視攝影機拍下行經車輛超過速限六哩就要開罰。(本報檔案照片)

芝加哥市議會財政委員日前投票，通過將現行超速六到九哩就要開罰的規定，交由全議會重新表決，無奈在芝加哥市市長萊特福特動員下，原定22日的全員表決推遲，這也意味著，目前在芝加哥街道開車，只要超過速限六哩，還是會收到每張35元的罰單。

將議會表決該議案的日期延後，也讓支持萊特福特主張「安全為重」的區長與民眾鬆了一口氣，反對推翻該案者表示，近來芝城街道發生多起車禍事故，導致行人受傷甚至死亡，其中死者還包括年幼兒童，一旦把超過限速的開罰標準放寬，將讓民眾安全受到威脅，在此同時，這項處罰方案也為芝城財庫帶進數千萬元的罰款收入。

反對現行超過速限六哩就要開罰的第九區區長比爾(Anthony Beale)說，芝城施行超過速限10哩才罰的規定已經很久，他指責市長「在改變合適的規則」，萊特福特回應表示，該法案「無可爭議」。

在22日議會開會告一段落後，比爾說，他相信當天如果全員投票，將可順利將不合理的超過速限六到九哩的規定翻案，他說，自己不反對超速攝影機的裝設，但將開罰範圍縮小是對居民的傷害。

這項法案從去年1月15日起開始推廣，當時違反超速新規的駕駛，會開始收到警告信件，讓違規車主能夠因此提高警覺，從2021年3月1日起，取消了警告信，而直接向違規者寄發35元罰單。

這項超速六哩就開罰的規定，事實上在前任市長伊曼紐執政時期的2013年就已經推出，但市府一直沒有落實執行，過去幾年，只有超速10哩，才會收到35元罰單，如果超速11哩及以上的駕駛，罰款增加到100元。

由於芝加哥市府去年面臨高達12億的預算赤字，萊特福特因此決定把超速六到九哩的「舊有規定」落實。

除非有特別標註，目前芝加哥街道的速限為每小時30哩。市府估計新的超速罰款規定，可望為財庫挹注額外的3800萬收入。

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