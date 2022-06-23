推亞裔史入教材 2州議員獲華博會頒獎

伊州州參議員威利瓦蘭(左三)與州眾議員江珍妮，推動亞裔史入教材獲頒華博會貢獻獎，右三為代表江珍妮領獎的哈丁。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥美洲華裔博物館 日前在富麗華酒樓舉行第21屆慈善晚宴，當天活動中頒獎給主導通過「亞裔 美國人社區歷史平等教育法案」的伊州州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)及州參議員威利瓦蘭(Ram Villivalam)，表彰兩人推動亞裔史入中小學教材的貢獻。

芝市長代表哈琪(中)將市長賀信致贈給華博會董事主席鄭緯略(右)，左為博物館館長劉振斌。(特派員黃惠玲／攝影)

包括伊州州眾議員馬靜儀、第11區區長李慧華、25區區長盧漢士等200多位人士，均出席了盛會。晚宴由美洲華裔博物館館長劉振斌、副主席詹倩清及董事局成員湯信儀共同主持。美洲華裔博物館董事會主席鄭緯略感謝各界對華博會的支持，芝加哥文化事務和特別活動部專員哈琪(Erin Harkey)代表市長肯定博物館保存遺產文化的付出。

晚會中頒發了兩項大獎，其中「優越社區服務獎」得主為培德中心，另一項傑出貢獻獎得主則為推動亞裔史入伊州公校教材的江珍妮與威利瓦蘭兩人，江珍妮由其幕僚長哈丁(Liam Harding)代表領獎，該法案規定從2022─2023學年起，全州幼兒園到高中公校，都必須教授亞裔美國人歷史課程，伊州也因此成為全美第一個將亞裔美國人歷史列入基礎教育課程的州。

華博會董事會成員與嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

精采的演出也是當晚最吸睛的環節，由銀河舞蹈團和關孟華古箏工作室，先後表演了民族舞蹈和古箏演奏，動人樂聲與專業舞步獲得滿堂喝彩。

劉振斌介紹，博物館過去一年陸續推出了「珍藏展」、「美國華裔退伍軍人的故事」等展覽，而該館所有活動都仰賴政府撥款及熱心人士捐助才能完成，他希望大家前往參觀之餘，能夠踴躍捐助，博物館開放時間與其他信息，可查詢：https://ccamuseum.org/。