我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

推亞裔史入教材 2州議員獲華博會頒獎

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州參議員威利瓦蘭(左三)與州眾議員江珍妮，推動亞裔史入教材獲頒華博會貢獻獎，右三為代表江珍妮領獎的哈丁。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州參議員威利瓦蘭(左三)與州眾議員江珍妮，推動亞裔史入教材獲頒華博會貢獻獎，右三為代表江珍妮領獎的哈丁。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥美洲華裔博物館日前在富麗華酒樓舉行第21屆慈善晚宴，當天活動中頒獎給主導通過「亞裔美國人社區歷史平等教育法案」的伊州州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)及州參議員威利瓦蘭(Ram Villivalam)，表彰兩人推動亞裔史入中小學教材的貢獻。

芝市長代表哈琪(中)將市長賀信致贈給華博會董事主席鄭緯略(右)，左為博物館館長劉...
芝市長代表哈琪(中)將市長賀信致贈給華博會董事主席鄭緯略(右)，左為博物館館長劉振斌。(特派員黃惠玲／攝影)

包括伊州州眾議員馬靜儀、第11區區長李慧華、25區區長盧漢士等200多位人士，均出席了盛會。晚宴由美洲華裔博物館館長劉振斌、副主席詹倩清及董事局成員湯信儀共同主持。美洲華裔博物館董事會主席鄭緯略感謝各界對華博會的支持，芝加哥文化事務和特別活動部專員哈琪(Erin Harkey)代表市長肯定博物館保存遺產文化的付出。

晚會中頒發了兩項大獎，其中「優越社區服務獎」得主為培德中心，另一項傑出貢獻獎得主則為推動亞裔史入伊州公校教材的江珍妮與威利瓦蘭兩人，江珍妮由其幕僚長哈丁(Liam Harding)代表領獎，該法案規定從2022─2023學年起，全州幼兒園到高中公校，都必須教授亞裔美國人歷史課程，伊州也因此成為全美第一個將亞裔美國人歷史列入基礎教育課程的州。

華博會董事會成員與嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
華博會董事會成員與嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

精采的演出也是當晚最吸睛的環節，由銀河舞蹈團和關孟華古箏工作室，先後表演了民族舞蹈和古箏演奏，動人樂聲與專業舞步獲得滿堂喝彩。

劉振斌介紹，博物館過去一年陸續推出了「珍藏展」、「美國華裔退伍軍人的故事」等展覽，而該館所有活動都仰賴政府撥款及熱心人士捐助才能完成，他希望大家前往參觀之餘，能夠踴躍捐助，博物館開放時間與其他信息，可查詢：https://ccamuseum.org/。

博物館 亞裔 華裔

上一則

維州2及7區聯邦眾議員 共和黨競爭激烈

下一則

華商：亞洲鯉改名copi正是時候

延伸閱讀

亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

潘斯批通膨失控 稱美走在錯誤軌道

潘斯批通膨失控 稱美走在錯誤軌道

伊13區州眾議員初選 黃凱煥爭取出線

伊13區州眾議員初選 黃凱煥爭取出線
伊州7月起買電動車 回饋4000元

伊州7月起買電動車 回饋4000元
伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊 便民更換ID/駕駛執照服務大受歡迎

伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊 便民更換ID/駕駛執照服務大受歡迎
維州檢察長：公校阻性侵調查無法律根據

維州檢察長：公校阻性侵調查無法律根據

熱門新聞

在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

2022-06-16 14:23
亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15
正與分居丈夫打三個孩子監護權官司的戴柏菈(左二)，萬萬沒想到對方竟然把孩子在家中浴缸溺死。(Gofundme)

我拿不到監護權 你也別想有 伊州狠父竟溺死3幼兒

2022-06-16 12:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼