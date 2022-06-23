華商：亞洲鯉改名copi正是時候

河鮮王負責人鄭時坦(左)與雙河漁業總裁余泳琴(右)，聯手推出多項copi加工食品。(特派員黃惠玲／攝影)

「新冠疫情 突然爆發，導致我們原來的國際出口市場幾乎全部消失」，雙河漁業公司總裁余泳琴說，原本每年可出口約700磅的copi (亞洲鯉魚)，因疫情而受到重大打擊，而現階段油價飆升，運輸費大漲，要重新恢復出口困難重重，「現在把亞洲鯉魚改名是打開美國內銷市場的最好時機」。

➤➤➤生態殺手轉型… 亞洲鯉改名copi上桌 伊州 喊吃掉

伊州自然資源廳是在22日宣布將亞洲鯉魚改名為copi，希望藉此翻轉原名的負面印象，進一步大舉打開美國國內的銷售市場，讓更多人接受食用這個營養豐富、美味可口的河魚。

破壞美國水域生態及漁業環境的亞洲鯉魚，最早在密西西比河現身，由於成長迅速，讓河域範圍的州府大為頭痛，大約從2012年開始，氾濫的亞洲鯉魚透過公開影片，受到一些華裔矚目，並陸續進駐亞洲鯉魚最多的州別，著手將這些營養豐富的「生態殺手」，加工後出口銷往中國等其他國家市場。

余泳琴說，雙河也是成立於2012年，2013年開始外銷，主要市場為中東、東歐等11個國家，多年來建立了穩固的海外客戶群，而「亞洲鯉」的名字也廣為國外市場熟知，當時並沒有覺得改名的必要，然而疫情導致出口業務銳減至少九成，「雖然客戶仍在，但包括運輸等各種成本激增，出口難上加難」。

早在2019年時，雙河與鄭時坦的河鮮王，就曾合作成立了亞洲鯉魚食品企業河陽集團(River Sun Group)，致力亞洲鯉魚的的捕撈、加工、製作與市場推廣，試圖將亞洲鯉成品銷入美國市場，進一步把鮮魚料理端上中餐館及一般民眾餐桌。

不過，受到亞洲鯉名稱在一般民眾有負面印象的影響，導致真正會去買來吃的消費者有限，加上疫情波及，美國市場並沒有成功開展。

這次與伊州政府全力合作，將亞洲鯉重新命名為copi，余泳琴相信新名稱可以為亞洲鯉翻轉形象，讓更多美國民眾接受並食用。

鄭時坦說，處理後的copi不僅保有魚肉營養及口感，更讓消費者方便料理，「不用為殺魚煩惱，直接可以把魚丸、魚餃、魚排入菜」，他表示，在政府與民間通力合作下，不但可以豐富餐桌菜色，又能達到環保目的，「copi市場大有可為」。

伊州自然資源廳與美中餐飲協會攜手宣布亞洲鯉魚改名為copi。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州華裔眾議員馬靜儀、芝城華商會新選出會長李建明，以及美中餐飲協會顧問劉紅等人，均在22日的改名發布會中，感謝並支持亞洲鯉魚改稱copi，同時也是美中亞裔 健康協會主任的劉紅說，魚類是亞裔最喜歡的食品之一，copi名字簡單易記且發音可愛，改名行動絕對有助於消費者的市場接受度。