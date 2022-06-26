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VEGRUN 路跑及健行推廣蔬食 佛光山為全球五大洲復蔬公益接力

本報芝加哥訊
芝加哥監寺有恆法師(左四)參加路跑.住持永嘉法師於密西根湖畔前開示,鼓勵大家蔬食,並遵循 星雲大師同體共生的理念。
芝加哥監寺有恆法師(左四)參加路跑.住持永嘉法師於密西根湖畔前開示,鼓勵大家蔬食,並遵循 星雲大師同體共生的理念。

國際佛光會世界總會與綠色公益基金會日前發起全球復蔬公益路跑VEGRUN活動，是一場全球五大洲的大隊接力，以路跑及健行累積的里程數，推廣蔬食。6月18日北美洲接續南美洲的第二棒舉行開跑儀式；芝加哥佛光協會於密西根湖畔的Burnham公園同步起跑，近百人參與，年齡從6嵗到70多嵗長者，歡喜投入此環保健身的路跑活動。

芝加哥佛光山住持永嘉法師開示，藉由蔬食環保的推廣，降低溫室氣體排放量，擴大蔬食產業的經濟循環，進而長養慈悲心。唯有心的淨化，才能改變外在的行為。

起跑儀式在住持永嘉法師與監寺有恆法師的加油聲中，大衆奮力向前衝出; 沿綫美麗的湖畔風景，清晨的新鮮空氣，鮮艷的蔬菜看板造型，有紅蘿蔔，紫茄子，綠菜花，牛油果，紅番茄等，不僅給參與路跑者明確的路標，更令人身心舒暢，忘了跑步的疲累，並吸引大衆的目光， 紛紛於看板前拍照留念。

此次的公益路跑活動獲得全美華人聯合會芝加哥分會長陳嘉釗，西郊聯豐太古集團董事長倪舉凌闔家與團隊，芝加哥華商會會長李建明，國泰銀行Judi Yu和湖濱銀行主管，以及Amberleaf Cabinetry公司員工們的支持參與。活動總幹事黃于紋表示， 星雲大師所推廣的『人間佛教』，是與大衆結緣，慈善公益社會，與本土融合，讓更多年輕人參與的理念方向，都落實在今天的活動中。

芝加哥佛光協會第三分會會長杜堡惜分享，藉此活動向周圍的民眾及其他團體，介紹了復蔬及素食的意義及重要性，並與大衆廣結善緣。芝加哥佛光協會第二分會幹部王慧師姐的孩子6歲的馮雲翊和12嵗馮紫栩，看見會跑步的卡通版蔬菜路標，心生歡喜也投入工作中，並表示明年還要參加。

秉承星雲大師【給】的理念，國際佛光會芝加哥協會除了提供水， 食物， 水果以外， 並免費贈送每位參與者印有VEGRUN的T恤；希望大眾持續關注蔬食減碳救地球，具體實踐『環保與心保』，與大自然共存榮， 達到永續經營的目標 (人間社周邁平供稿)。

起跑開始前,大家海報前合影。
起跑開始前,大家海報前合影。
歷經漫長的封鎖期,芝加哥佛光協會首次舉辦戶外公益路跑活動,圓滿成功。
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芝加哥 蔬菜 減碳

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