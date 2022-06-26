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芝加哥中國城新榮超市隆重開業 中秋月餅最新上市 歡迎選購

本報芝加哥訊
新榮超市是您購物的最佳選擇！
新榮超市是您購物的最佳選擇！

芝加哥新榮超市（SUN WING MARKET）6/18日已正式開業。并于開業期間舉辦了隆重的開幕盛典暨鉅惠酬賓活動，除持續十天（6/8-6/18）全場商品 8.5 折優惠外，在開業當天，賓客買滿$50有禮送，還有父親節特別抽獎活動，還有全天候 BBQ （現煮水餃、烤牛扒、烤牛仔骨、烤豬扒、烤雞亦）等免費招待賓客。承蒙美東/美西及芝加哥工商各界、同行、好友及親朋等親臨道賀，送贈賀禮、贊助食物及贈送花藍等，東主籍此表示深深的謝意！

位於芝加哥中國城南永活街夾 27 Wells St. 的新榮超市主要經營四時蔬果、南北雜貨、游水海鮮、急凍海鮮、新鮮肉食、參茸海味、藥材補品、家居用品、超級網紅食品/飲品和零食，還有品種繁多的海鮮、麵點、冷凍保鮮食品專櫃等商品數不勝數，應有盡有，且物美價廉！新榮超市擁有二萬多呎全新裝修、寬敞明亮的商品展示廳及購物空間，大型免費停車場，讓您享受舒適的購物樂趣，到新榮超市購物平、靚、正，保證食品符合衛生標準。新榮超市是您購物的最佳選擇！

中秋佳節將至，新榮超市已推出多款包括香港雅月、家好月圓等品牌月餅，稍後更多的品牌月餅陸續上市，歡迎前往選購！開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，新榮超市食品用品樣樣俱全，提供一站式的購物服務。新榮超市交通便利，地處中國城人氣興旺的永活街（Wentworth Ave）沿線，穿過唐人街標誌性建築“天下為公”牌樓，一直往南31街方向，至27街右拐即到，自帶大型免費停車場，也可以街泊，十分方便，超市毗鄰 90/94 號高速口，方便出入。如果乘車 CTA 24 路巴士可在 Wentworh & 27th St 站下車即到！歡迎光臨新榮超市，地址：2701 S. Wells St. Chicago，IL 60616，營業時間：一周七天營業 （8 am - 8 pm），詳情請致電：（312）877-5508。

 

芝加哥中國城新榮超市隆重開業,東主感謝各界支持！
芝加哥中國城新榮超市隆重開業,東主感謝各界支持！

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