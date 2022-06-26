Javier Yanez (楊夏威) #62 將競選伊州第12選區參議員，呼籲華人選民投票支持

伊州第12選區參議員候選人 Javier Yanez（楊夏威）呼籲華人選民支持：請投#62。

疫情期間芝加哥社區治安不斷惡化，獨立、進步的民主黨派人士楊夏威（Javier Yanez）決定競選伊州 參議院第12選區參議員。改善治安、打擊腐敗，宣導環保與社會公正，發展經濟，宣導公平薪酬，改革房地產稅、穩定租金，加強基礎設施建是他當選後的施政要務。為了改善社區治安，他將在伊州議會推動立法，在維護社區安全、預防犯罪方面拿出切實有效的措施。楊夏威主張從伊州立法層面改善治安，得到了華人 社區人士的大力支持。

伊州參議院第12選區包括中國城、橋港區、McKinley Park、 Brighton Park等芝加哥市華人聚居區，選區內華人人口約占25%。楊夏威曾在芝加哥第25區區長辦公室任職，經常出席華人社區的各種活動，並與眾多華人社區機構、工商界人士建立了深厚友誼與密切聯繫，他深知改善治安是華人社區的強烈訴求。在提前投票正在進行時，而 6月28日選舉即將到來之際，楊夏威呼籲華人選民投票支持，讓他可以在州議會為華人居民、為移民社區發聲！

在芝加哥市第25區區長辦公室擔任幕僚長任職期間，楊夏威與前伊州參議員 Tony Munoz 辦公室密切協作，為包括中國城在內的社區爭取到50萬美元資金，用以改善社區治安。楊夏威曾創辦房產稅諮詢服務公司，並有著豐富的公共服務履歷。他曾在庫克郡前委員 Jesus Chuy Garcia 辦公室擔任社區聯絡官，在庫克郡房產稅評估長 Fritz Kaegi 辦公室擔任西班牙社區事務主任，他曾為數百個家庭減輕房地產稅負擔做了大量工作。

楊夏威來自移民家庭 ，在毗鄰中國城的 Pilsen 出生長大。Pilsen 是一個以墨西哥裔移民為主的社區，也是一個飽受環境污染的社區，空氣污染讓西南社區的孩子們出現哮喘、社區居民出現心臟病等疾病的概率大為增加，這是種族主義在居住環境方面的體現。因此，當選后，他將在伊州議會為移民社區宣導環保與社會公正。 打擊腐敗也是楊夏威的競選綱領，他表示，他是代表工薪階層，代表社區居民參選，而不是代表富豪或者政治精英參選。楊夏威競選陣營不接受ComEd電力公司、People's Gas等任何涉及伊州政壇醜聞的公司捐贈。