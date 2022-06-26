庫克郡主席候選人Richard Boykin 呼籲幫助芝加哥市民暫免汽油税

Richard Boykin投票號碼 為#102。

競選芝加哥 市庫克 郡委員會主席Richard Boykin (波以肯譯名) 律師日前假7453 S State街口的Shell加油站前作戶外競選演說，建議暫免汽油税90天，以緩和通漲，减輕市民經濟壓力。

今年5月份，全美國通貨膨脹指數高達8.6百分比，已到達近40年來通貨膨脹最高的一年。而庫克郡則是全伊州裡，駕車者是繳付得最高汽油税的一個郡。

Richard Boykin是現任庫克郡委員會委員，他的建議並沒有被現任主席Toni Preckwinkle採納。Richard Boykin認為目前市民已嚴重的受到通膨，汽油及房產税高企影響，而暫停收取市民汽油税的方案是有必要及有意義的。

汽油價 不断上漲，市民已高呼要求 "暫免汽油税 '' ，在6月份的汽油價已漲達至每加侖7元。芝加哥的駕車者都已感到高漲的疼痛，這很有可能會轉射到更廣泛的經濟影響。芝加哥啇業報導周刊，克雷恩 (Crain's Chicago)出版的專欄中，敦促芝加哥及庫克郡官方 "該強烈考慮，暫停收取市民的汽油税"。

Richard Boykin律師更補充 ''在這次40年來通澎最高的當下，許多市民的家庭被吞噬及食盡之際，我們没有任何藉口理由，拒絶不去幫助在貧窮痛苦當中掙札的市民"。

Richard Boykin 律師為競選芝加哥市庫克郡委員會主席候選人，競選已開跑。Richard Boykin律師競選主要網領為要改变芝加哥庫克郡為一個更安全、更健康、更穩實的地方。他的競選方針有：努力使庫克郡更安全；努力為我們的爭取一個公平房產物業稅；努力改善我們的公共衛生體制和大衆身心健康推動；努力確保為我們的公共安全體制提供充足的資金營運，保障大衆生命財產；努力確保與所有公共安全機構及相關部門合作；努力改善及提升庫克郡市居和市政府的經濟。

Richard Boykin請選民6/28前投下神聖一票。Richard Boykin投票號碼 為#102。查詢電847.693.4524或登臨網站www.RichardBoykinforCookCounty.com或电郵 [email protected] (張皓)。