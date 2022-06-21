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全美最佳旅遊項目與景點 芝4行程入榜

黃惠玲
芝加哥河建築之旅名列貓途鷹新公布的全美最佳「頂級遊船」項目第七名。(Chicago First Lady遊船官網截圖)
芝加哥河建築之旅名列貓途鷹新公布的全美最佳「頂級遊船」項目第七名。(Chicago First Lady遊船官網截圖)

專業旅遊網站貓途鷹(Tripadvisor)公布全美最佳旅遊景點與項目最新榜單，芝城「美食體驗」方面有兩個行程排入11、12名，「芝加哥河建築之旅」(Chicago's Architecture River Cruise)則名列「頂級遊船」項目第七名；至於最受歡迎的景點，芝加哥藝術博物館(Art Institute of Chicago)排在第23位。

這份排名是根據造訪人數多寡、參加者對項目評分高低等所做出的「旅行者選擇」(Traveler's Choice)名單，主要列出全美各城市最值得去體驗的事情，並細分了體驗項目與景點。

美食體驗方面共有25個行程入榜，其中查爾斯頓(Charleston)為時半天，包括烹飪課程的美食及美酒歷史之旅，高居冠軍，亞軍與季軍則分別是「紐約市義大利美食之旅」、「紐約市下東城徒步美食之旅」。

芝加哥有兩個行程入榜，其中「地下甜甜圈之旅」(Underground Donut Tour)排名第11名，「芝加哥最愛終極美食徒步之旅」(Chicago Favorites Ultimate Food & Walking Tour)居12名。而中西部在此項目排名最前的為俄亥俄州辛辛那提市正宗民族風味餐飲與文化之旅，名次為第六名。

頂級遊船方面，佛州的海豚冒險(Little Toot Dolphin Adventure at Clearwater Beach)登榜首，除了芝加哥河建築之旅外，其他入榜前25名的行程，幾乎都在靠海的佛州、夏威夷、加州等地。

在最佳景點項目，紐約市的帝國大廈(Empire State Building)榮登第一，第二到第五名依序為：科羅拉多州的「眾神花園」(Garden of the Gods)、紐約中央公園、夏威夷王宮 (Iolani Palace)、北卡比爾特摩莊園(Biltmore)。中西部地區擠入此榜單的還有排名第九的位於威斯康辛州，由建築大師萊特(Frank Lloyd Wright)打造的塔里耶森保留區(Taliesin Preservation)，以及排第25名的密蘇里州聖路易拱橋(The Gateway Arch)。

其他項目排名及詳細資訊，可查詢貓途鷹官網：www.tripadviosr.com。

美食 芝加哥 紐約市

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