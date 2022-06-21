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救生員不足 芝華埠泳池即起關閉

黃惠玲
華埠譚繼平公園祖諒體育館內的游泳池，從19日起關閉，預計要到9月份勞工節後才會重開。(芝公園管理局提供)
華埠譚繼平公園祖諒體育館內的游泳池，從19日起關閉，預計要到9月份勞工節後才會重開。(芝公園管理局提供)

芝加哥救生員短缺問題日益惡化，芝加哥公園管理局日前宣布，現有的救生員人數僅能足夠在芝城湖灘執行任務，無法監看其他77個戶外與市內游泳池，因此原本預定6月24日開放游泳池的時間，被迫暫時延遲到7月5日。其中華埠譚繼平公園祖諒體育館的室內游泳池也受波及，該泳池已從19日起關閉，預計在勞工節後才會重新開放。

為了吸引更多的季節性和長期救生員，芝加哥公園管理局招募救生員時提高了現金獎金及其他激勵措施，甚至放寬對申請人居住地點的要求。目前芝加哥地區救生員的時薪為15.88美元。但根據公園管理局網站的數據，為救生員提供的600元的獎金將使時薪達到17.08美元。

除獎勵新員工的600元獎金外，其他激勵措施還包括：為推薦救生員候選人的現任員工提供500元獎金；夏季結束後，季節性救生員有機會成為長期員工，此外，也暫時免除季節性救生員的城市居住要求，以吸引來自鄰近郊區的合格申請人。申請成為救生員必須年滿16歲，並參加美國紅十字會救生員培訓課程，同時已經完全接種。

然而現階段芝城夏季期間所需的救生員人數，空缺率仍高達91%，而全年的救生員職位空缺率也有73%。

公園管理局發言人雷蒙斯(Michelle Lemons)說，「我們每天都在想辦法招救生員，但需要時間完成這些人員的測試與認證，接下來一周，將繼續評估現有員工人數，以確定夏季游泳池的實際運營計畫。」

公園管理局局長艾斯卡瑞諾(Rosa Escareno)說，該局不會放棄努力爭取開放泳池，目前最急迫的就是必須找到救生員，她也坦承，現在能不能在夏季開放游泳池仍是未知數，因為現在的救生員都優先派到湖灘執勤，「因為那是大多數人會去的地方」。

位於華埠的祖諒體育館室內泳池，早就宣布從19日起暫停開放，並告知民眾預計勞工節後才會重新恢復使用，不少每周定期到該處游泳的華人民眾，都對此大感不便，「目前密西根湖水溫仍低，加上也要有交通工具才能到湖邊游泳，然而游泳池卻已經關閉，令人非常失望」。

游泳 芝加哥 華埠

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