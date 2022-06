芝警局最高階亞裔 張志強任戰略局長

張志強升任芝警局犯罪控制戰略局局長。(CPD官方推特)

芝加哥警察 局日前宣布新人事命令,資深華裔警官張志強(Stephen Chung)將出任警局副局長卡特辦公室(Office of the First Deputy Superintendent)四大直屬部門之一的「犯罪控制戰略局」(Bureau of Crime Control Strategies)局長,他不僅是目前芝加哥警局職位最高的亞裔 警官,更是第一位出任該高階職位的亞裔。

芝警局介紹,張志強已經在芝警察局工作達25年,在擔任新職位前,他是警局戰略計畫部門(Strategic Initiatives Division)的局長,芝警局副局長卡特(Eric Carter)為擁有萬名警員的芝警局第二把手,張志強則是卡特辦公室旗下四個主要部門的負責人之一,這也意味著,張志強在芝警局的位階在全警局的前十位。許多亞裔警察在聽到此人事令後都非常開心,一位華裔女警說,「張志強親切負責又專業,他一直是亞裔警察的驕傲」。

1996年進入芝加哥警察局服務至今的張志強,先後在芝加哥南部、西部的第八警局和第三警局工作,五年前則派駐到轄區包括橋港區有眾多華人居民的第九分局擔任局長,張志強的父母在上世紀70年代初從香港移民來到芝加哥,他本人則是在芝加哥華埠長大,會聽也會說一些粵語,小學就讀小學就讀橋港區馬克喜來登學校(Mark Sheridan School),他說,當時接受職業性向測驗,自己就顯現其從軍或加入消防隊的「潛質」及興趣。

大學時,他就讀路易斯大學犯罪學系,對功夫頗有研究的張志強,不論是詠春拳、跆拳道、柔道等,都有相當底子,身手十分了得,他也是許多警察眼中「槍法最好」的警官之一。

他說,當警察對他的意義就是「我們是社區的一部份,我們是來協助社區的」,他也希望公眾可以了解警察的工作,一起打造更安全的社區。他也鼓勵更多華裔能夠投入警察行業,「儘管每個警察都有可能轉業,但我相信在申請、培訓、工作的過程中,你可以學習到難得的經驗,一定會有所獲」。

芝警局在5月亞太裔傳統月時發行了一段1分12秒的影片,張志強在影片中說,芝城長大的他,從小很少看到跟自己一樣族裔的警察,「成為芝警局最高位階的警察,深感榮譽」,他也提到,亞裔近年面臨全美仇恨亞裔犯罪持續發生的困境,但同時也激起芝城亞裔社區的團結一致,尤其有很多的亞裔警察伙伴投入社區服務。

張志強舉例,這些伙伴們於疫情期幫忙有需要的華人運送食物、生活用品,還有許多亞裔自發捐助食物或擔任義工,協助社區度過艱困時期,這些努力無疑提升警民互相了解與合作。