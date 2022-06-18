伊州7月起買電動車 回饋4000元

伊州7月1日起購買全電動車輛的居民，將可獲得高達4000元的回饋金。(pixabay)

伊利諾州州長去年簽署通過的「清潔能源法案」將於下月1日上路，屆時只要購買全新的或二手電動車 輛的伊州 居民，都將可獲取最高4000元的回饋金，在油價持續上漲的大環境下，開車通勤族可利用此計畫節省購車開銷。

芝加哥健康呼吸協會(Respiratory Health Association)的環境政策主任Brian Urbaszewski說，期待已久的這項政策終於要開始施行，對消費者而言，此激勵措施以及額外的聯邦稅收抵免，可望為減少環境污染豎立新的里程碑。

目前實際施行細節仍由州府官員研擬中，不過，新的電車回饋方案大致情況如下：

●哪些人能夠獲得此回饋金？所有伊州州民，無論收入多寡都符合補助資格，不過，根據環保廳官網指出，低收入 戶將優先獲得回饋金，要符合低收標準，個人或家庭年收不能超過伊州中位年收的80％，伊州家庭的中位年收為6萬8428元，此收入八成則是5萬4700元。

●哪些車輛符合此回饋金標準？只有在今年7月1日或之後所購買的電動車(不包括油電混合車)，才可享受此項優惠，如在上述日期前所購買的電車，不能申請回饋金。此外，不論新車或是二手電動車都能申請。伊州環保廳官網指出，要申請最高4000元的回饋金，必須提供「購買證明」，例如一張已註銷的支票副本或發票等，官網提到，只要從持有伊州核發的經銷商執照車商處購車，都符合優惠資格，但租賃車則無法獲得補助。

●申請回饋金步驟：1.在購車後的90天內提交申請表，申請者要留意如果在外州購買的電動車不在此補助計畫範圍；2.購車者必須提供居住地、車輛所有權、車子是在伊州購買等證明；3.購車者買了車子後必須持有該車至少12個月，如果不到一年就換了車主，那麼車主必須在車子換手的60天內，告知伊州環保廳。此外，每位居民在10年內僅能申請一次這項電車回饋金。

●多少居民可獲得此項優惠？州長普立茲克今年4月簽署通過的新財年預算案中，共撥出1850萬元做為電動車回饋資金，假使每輛車可拿到4000元計算，約有4625位車主可望取得優惠。

有關伊州電動車回饋金計畫詳情，可查詢官網：https://reurl.cc/Erv291。