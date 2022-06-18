角逐2024總統大位 伊州州長試水溫

伊州州長普立茲克(左)傳出有意為爭取民主黨2024總統候選人試水溫，圖右為拜登總統。(州長臉書截圖)

伊利諾州州長普立茲克日前以「推銷芝加哥主辦2024年民主黨 總統提名 大會」的名義，到美東地區訪問，不過，他在新罕布夏活動時，對未來尋求民主黨總統候選人提名的興趣未予迴避，激起人們對他有意角逐總統的猜測，同時也引起其共和黨對手的批評。

芝加哥論壇報報導，因為拜登 上任後受到經濟不景氣、高通貨膨脹及俄羅斯與烏克蘭戰爭等衝擊，導致部分民主黨人對拜登是否應在2024年尋求連任總統有所質疑，而副總統賀錦麗(Kamala Harris)也經歷了艱難任期，基本上拜登如果不角逐連任，賀錦麗並不會被視為接班拜登的人選。

由於新罕布夏是美國大選最重要的地方之一，尤其在篩選總統候選人具有歷史意義，因此任何政治人物在新罕布夏出現，都很可能被視為成為未來有意進入白宮主政的跡象。

普立茲克在該場活動中回應是否有興趣爭取民主黨總統提名時表示，「我只能告訴你，我很喜歡我現在的工作，這也是我競選連任伊州州長的原因，我打算在接下來的四年，繼續為州民工作。」

普立茲克的競選助手，則試圖淡化他可能競選總統的說法，該助理表示，州長此行主要希望藉此在全美範圍內表達對於民主黨的支持，尤其是被他視為首要議題的婦女墮胎權「羅訴韋德法案」。

未表達對於婦女墮胎權的支持，普立茲克自掏腰包捐款給支持墮胎權利的威斯康辛州、密西根州、明尼蘇達州、新墨西哥州等州的民主黨籍州長，普立茲克提到，他還將協助籌募資金、宣傳，讓支持墮胎權的麻州、新罕布夏州、緬因州等民主黨州長候選人當選。

爭取共和黨伊州州長提名的州參議員貝利(Darren Bailey)說，普立茲克看來更關心提升自己的全美形象，推動他的極端議程，而不關心陷入掙扎生存的伊州家庭，另一位角逐共和黨州長提名的企業家蘇立文(Jesse Sullivan)稱，普立茲克此行等於是角逐總統選舉的「軟啟動」。