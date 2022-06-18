我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

角逐伊州參議員 楊夏威爭取華人支持

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
原任芝加哥25區區長辦公室幕僚長的楊夏威，角逐伊州12區州參議員民主黨候選人。(特派員黃惠玲╱攝影)
原任芝加哥25區區長辦公室幕僚長的楊夏威，角逐伊州12區州參議員民主黨候選人。(特派員黃惠玲╱攝影)

角逐伊利諾州12區州參議員民主黨席次的楊夏威(Javier Yanez)，是許多華人選民的熟面孔，他之前擔任芝加哥25區區長盧漢士的幕僚長，多次參與華埠活動，這次轉換跑道參選的他表示，他的主要政見包括保障社區安全、打擊貪腐、改革房地產稅、提高經濟發展及落實環保等。

楊夏威表示，在2020年人口普查後，華人聚居的橋港區、華埠商圈、阿默爾廣場(Armour Square)，均已畫入第12區的州參議員選區，此外，華人居民人口越來越多的布來登公園區(Brighton Park)也包括在第12區範圍，因此新的州參議員對華社重要，相對華人選民也將是他的主要服務目標。

他說，基於過去幾年在25區區長辦公室的工作經驗，他熟悉華人社區需求，也與華社互動頻繁，楊夏威承諾，如果當選一定會積極替華人發聲。

他也介紹了自己的主要政見，其中改善治安、強化社區安全為最優先工作，楊夏威說，聆聽民眾聲音，爭取足夠經費，才能執行真正符合社區要求的安全措施；他也保證如果當選一定會堅定打擊貪腐，因為貪污的民代，除了只會著重私利外，根本不會將公眾利益放在最前面考量。

此外，他也將全力爭取改善現行過高的房地產稅，楊夏威說，庫克郡地產稅全美名列前茅，超過許多屋主能力負擔，他上任後將盡一切可能爭取降低房地產稅率。

目前12區州參議員共和黨沒有參選人，民主黨方面則有兩人參選，除楊夏威之外，另一位參選人為維拉紐瓦(Celina Villanurva)，假使楊夏威能夠在6月28日的初選中贏得選戰，等於在年底11月初的大選篤定當選。

華人 參議員 房地產

上一則

強化安全 維州I-95高速公路安裝24個限速電子標誌

下一則

伊州7月起買電動車 回饋4000元

延伸閱讀

美參議員提案將台列「主要非北約盟邦」台外交部：感謝

美參議員提案將台列「主要非北約盟邦」台外交部：感謝
初選得票只有34% 洛縣警長恐陷苦戰

初選得票只有34% 洛縣警長恐陷苦戰
洛縣警局局長選舉 維拉紐瓦領先未過半 還得決選

洛縣警局局長選舉 維拉紐瓦領先未過半 還得決選
洛縣警局局長選舉 現任者領先但未過半 11月決選見高下

洛縣警局局長選舉 現任者領先但未過半 11月決選見高下
洛縣警長記者會 遭抗議者鬧場中斷

洛縣警長記者會 遭抗議者鬧場中斷
洛縣警長維拉紐瓦記者會被鬧場 市長候選人梁家訓遭圍攻

洛縣警長維拉紐瓦記者會被鬧場 市長候選人梁家訓遭圍攻

熱門新聞

在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

2022-06-16 14:23
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點