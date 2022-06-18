角逐伊州參議員 楊夏威爭取華人支持

原任芝加哥25區區長辦公室幕僚長的楊夏威，角逐伊州12區州參議員民主黨候選人。(特派員黃惠玲╱攝影)

角逐伊利諾州12區州參議員 民主黨席次的楊夏威(Javier Yanez)，是許多華人 選民的熟面孔，他之前擔任芝加哥25區區長盧漢士的幕僚長，多次參與華埠活動，這次轉換跑道參選的他表示，他的主要政見包括保障社區安全、打擊貪腐、改革房地產 稅、提高經濟發展及落實環保等。

楊夏威表示，在2020年人口普查後，華人聚居的橋港區、華埠商圈、阿默爾廣場(Armour Square)，均已畫入第12區的州參議員選區，此外，華人居民人口越來越多的布來登公園區(Brighton Park)也包括在第12區範圍，因此新的州參議員對華社重要，相對華人選民也將是他的主要服務目標。

他說，基於過去幾年在25區區長辦公室的工作經驗，他熟悉華人社區需求，也與華社互動頻繁，楊夏威承諾，如果當選一定會積極替華人發聲。

他也介紹了自己的主要政見，其中改善治安、強化社區安全為最優先工作，楊夏威說，聆聽民眾聲音，爭取足夠經費，才能執行真正符合社區要求的安全措施；他也保證如果當選一定會堅定打擊貪腐，因為貪污的民代，除了只會著重私利外，根本不會將公眾利益放在最前面考量。

此外，他也將全力爭取改善現行過高的房地產稅，楊夏威說，庫克郡地產稅全美名列前茅，超過許多屋主能力負擔，他上任後將盡一切可能爭取降低房地產稅率。

目前12區州參議員共和黨沒有參選人，民主黨方面則有兩人參選，除楊夏威之外，另一位參選人為維拉紐瓦(Celina Villanurva)，假使楊夏威能夠在6月28日的初選中贏得選戰，等於在年底11月初的大選篤定當選。