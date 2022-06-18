伊州巴勒特藝術節 客家文化精彩吸睛

客家會會長林俊志為小朋友書寫中文名字。(客家會提供)

芝加哥 北郊巴勒特市(Bartlett)日前舉行國際文化藝術節，中西部客家同鄉會應邀在活動中介紹傳統文化並演出多個精彩節目，同時還展示該市與台灣苗栗市締結姊妹市以來的各項交流成果。 巴勒特市市長華勒斯(右四)感謝中西部客家會會長林俊志(後排左二)與出席嘉賓的支持。(客家會提供)

因為疫情 而停辦兩年的藝術節，今年恢復實體推出，此次活動由巴勒特市文化委員會主辦，巴勒特市政府及巴勒特市公園管理處協辦，駐芝加哥台北經濟文化辦事處也提供贊助。駐芝台北經文處組長蔡振發與芝加哥華僑文教服務中心主任劉綏珍都到場共襄盛舉。 活動一開始持旗繞場一周。毛筆書寫中文名字的服務大受歡迎。(客家會提供) 中西部客家會的攤位人潮不斷。(客家會提供)

客家同鄉會除了在現場擺攤，展示巴勒特市與苗栗市的豐富交流照片與紀錄外，還有許多台灣觀光 資料介紹與分送，張玉芳、楊學慶以及客家會會長林俊志等人則在現場揮毫，替與會者以毛筆書寫中文名字，迴響熱烈。 毛筆書寫中文名字的服務大受歡迎。(客家會提供)

鄉親們當天穿上色彩鮮豔的客家大花服飾，迅速成為吸睛焦點，同時多位鄉親也參與了節目演出，包括張玉芳演唱「客家山歌子」，洪惠麗古箏演奏，還有客家吉他歌王楊學慶唱客家童謠「月光光」等，令人回味無窮。林俊志特別感謝鄉親們的熱情參與，讓客家文化在該市發光發熱。 毛筆書寫中文名字的服務大受歡迎。(客家會提供)

為期兩天的節慶，還邀請到波蘭舞蹈團、印度舞蹈團、西班牙舞蹈團、愛爾蘭舞蹈團以及韓國功夫隊演出，充分展現該市多元文化的特色，而巴勒特市麗莎孩童舞蹈團的表演，活潑可愛深受歡迎。