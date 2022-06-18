美中餐飲業聯合會設宴慶賀甄文達大師榮獲James Beard Foundation終身成就獎

甄大師（右四）與嘉賓合影留念

2022年6月12日晚，美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com)在老四川市中心設宴，慶祝聯合會的資深顧問甄文達大師獲得有美食 界奧斯卡獎 之稱的James Beard Foundation 終身成就獎，慶祝活動並為部分聯合會的廚師獲獎者頒獎。

來自CNN, PBS, ABC, NBC, Chicago Tribune, Chicago Magazine 等各地主流資深媒體人和 James Beard Foundation 部分負責人齊聚，聯合會資深顧問 Penny Pollack, 芝加哥 雜誌前資深總編，顧問 David Manilo，聯合會名譽主席倪舉淩，理事長陳明峰，副主席郭坤鋒等也前來共襄盛舉。

在嘉賓名流中，Monica是第一位在1999年初的芝加哥論壇報上報導老四川餐廳的主流美食評論家，David作為有“舌尖上的美國”之稱的電視節目“Check Please”的製片人也採訪過老四川餐廳，還有多次釆訪和報導老四川及唐人街的 Kevin 和芝加哥雜誌總編 Penny，他們都是老四川的老朋友，好夥伴。

甄文達大師在會上數度感謝各界好友的支持，他同時表示：“美食沒有國界，它把大家從天南地北彙聚到一起；美食超越語言，一張餐桌把不同的族裔連成一線；美食消弭偏見，人人都熱愛健康美味的食物。今晚我們齊聚一堂，用珍饈和瓊漿歡慶美好的生活，希望大家享受美食，享受美酒，享受友誼！”

來自NBC的資深媒體人，同時也是 James Beard Foundation 的負責人 Emerald Yeh 女士動情地接過話頭：“我們代表James Beard Foundation 和評選委員會，非常榮幸能夠獲得甄大師這樣偉大的廚師，他的存在提高了終身成就獎的水準，在座的許多廚師和電視從業者都得到過甄大師的提點與幫助，中國的飲食文化和傳統文化經由甄大師的電視節目在美國傳播，我們非常開心能夠在這個國際化的平臺上表彰他的付出與貢獻！

”

美中餐飲業聯合會的胡曉軍主席致辭，首先非常感謝大家的到來，並對甄大師表示誠摯的祝賀，終身成就獎實至名歸；其次，代表美中餐飲業聯合會的全體同仁感謝甄大師作為美中餐飲業聯合會資深顧問，對協會做出的幫助與貢獻，在不久前的美國中餐國際論壇上也為他頒發了終身成就獎；最後，感謝甄大師對弘揚中華飲食文化所作出的傑出貢獻。

胡曉軍主席還分享了他初到美國時的創業故事：“今晚我邀請大家一起來慶祝甄大師的獲獎，體驗傳統的四川美食，品嘗我家鄉的美酒瀘州老窖1573，回味我家鄉的味道。當我1993年剛踏上美國的土地，這裡還沒有正宗的川菜。1998年，我將四川的花椒帶到了芝加哥，推出了四川名菜——香辣子雞，這道菜被當時的芝加哥論壇報，芝加哥雜誌，Chicago Eater， Time Out Chicago等美國主流媒體評為’芝加哥地標菜‘。“

”中餐在美國的發揚光大除了廚師們的努力經營，同樣離不開媒體朋友的大力宣傳，這場晚宴雲集了餐飲大廚與媒體巨鱷。我們中國人樂於用好菜好酒招待摯友貴客，國窖1573濃香型與川菜的麻辣鮮香相得益彰，就像廚師與媒體朋友的關係一樣。品嘗經典川菜，暢飲國窖1573，非常感謝大家為美國中餐業的宣傳和發展所作出的傑出貢獻！“