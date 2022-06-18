皇佳商業銀行舉辦芝加哥分行客戶招待會

皇佳商業銀行執行副總裁 Simon Pang （左三）向大家介紹了出席招待會的銀行董事和管理層職員。

總部位於美國加州洛杉磯 郡(Los Angeles, California) 的皇佳商業銀行（Royal Business Bank) 2020年1月併購芝加哥 高寶銀行後於日前，首次在皇佳商業銀行芝加哥分行舉辦客戶招待會。包括皇佳商業銀行董事長 James Kao，CEO David Morris 以及一眾董事暨管理團隊從加州蒞臨與芝加哥分行副總裁，區域經理 Sally Wu 以及芝加哥分行所有員工和工商界精英代表和銀行 VIP 客戶相見甚歡，場面熱鬧！

皇佳商業銀行董事長 James Kao，CEO David Morris 在致詞時感謝芝加哥分行廣大客戶的大力支持，並祝大家身體健康，萬事如意！銀行執行副總裁 Simon Pang 向大家介紹了銀行的董事和管理人員。出席招待會的芝加哥社區機構和工商界精英包括華商會董事長梅施美英，美亞健康協會行政主任劉紅博士，美亞地產總裁 Eric章，老四川餐飲集團總裁胡曉軍，美國聯豐集團總裁倪舉淩，21世紀聯盟地產公司總裁黃先維，傳奇甜品店星老闆及美中餐飲業聯合會理事長陳明峰等人。

皇佳商業銀行總部於 2008 年 11 月在美國加州洛杉磯郡(Los Angeles, California) 成立，並迅速將分行服務區域擴展至南加州，內華達洲，範杜拉郡，紐約，及美國中部的芝加哥。從東岸到西岸皇佳商業銀行在個人及商業產品方面居領先地位，為個人及商業客戶提供完整及創新的銀行服務。

皇佳商業銀行秉持社區銀行個人化服務特質並兼具大型銀行服務品質。提供商業貸款，住宅貸款及小型商業貸款以服務我們的社區。我們的職員擁有多年服務社區的工作經驗，並與客戶分享共同的公司文化，幫助客戶瞭解他們的需要，客製化我們的產品，並提供優質化客戶服務。相信皇佳商業銀行憑藉著緊密的社區關係，豐富的業界知識及快速的客戶回應，更有利於未來立足於激烈的市場競爭中。

皇佳商業銀行總部於洛杉磯，皇佳商業銀行將伴隨你一起成長、成功，並提供更好的金融服務助你成長、成功。皇佳商業銀行業務擴展概況：2011併購拉斯維加斯市的第一亞洲銀行及奧斯納的範杜拉郡商業銀行，2013併購橘郡的世界華商銀行， 2014併購洛杉磯的宏基銀行，2017皇佳商業金控於納斯達克上市，代號為RBB，2018合併紐約恆通銀行，2020年併購芝加哥的高寶銀行。

未來，皇佳商業銀行芝加哥分行將一如既往的為社區民眾提供完整而創新的銀行服務，希望大家繼續支持。皇佳商業銀行芝加哥中國城分行地址：2323 S. Wentworth Ave. Chicago， IL 60616，電話：312-225-2323,芝加哥橋港分行地址：3233 S. Ashland Ave. Chicago，IL 60608，電話：773-843-3233.