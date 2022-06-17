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芝市撥款千萬 加強社區心理健康服務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞健康協會執行主任劉紅(左)應邀出席芝加哥市市長萊特福特(右)舉辦的擴大心理健康服務說明會。(劉紅提供)
美亞健康協會執行主任劉紅(左)應邀出席芝加哥市市長萊特福特(右)舉辦的擴大心理健康服務說明會。(劉紅提供)

芝加哥市長萊特福特近日宣布，繼前年撥款9300萬作為成立預防與治療心理健康的創傷護理中心(trauma-informed centers)之用後，將在提供310萬元新設包括華人諮詢服務處等12處創傷中心，市府指出，到今年秋天，芝加哥77個社區可達到每個區都有心理諮商合作夥伴的目標。

兩年前就拿到市府經費加強心理諮商服務的美亞健康協會執行主任劉紅說，疫情期間民眾情緒與心理情形比以往更容易出現狀況，她呼籲大家勇於求助，在專業人員協助下克服低潮。

此外，為防範自殺，芝加哥地區的最新三碼預防熱線988，預定在7月16日啟用，專門推動預防自殺與心理疾病的組織NAMI芝加哥政策主管巴格瓦特(Rachel Bhagwat)表示，「我們正在積極準備」。

988自殺預防專號為聯邦政府頒佈的新法令，每個州都必須實施這項措施，不過，巴格瓦特說，雖然該法案立意良好，但她擔心實行起來並無法達到完善目標，「例如伊州僅有六個呼叫中心將加入988專線」，因此要更全面推廣，還需要更多的資金設立更多呼叫中心。

芝市長萊特福特在2020年預算案中，撥出930萬作為恢復六家心理健康診所看診的資金，不過，後來該計畫做了變動並未重開6家診所，而是提高現有五家心理診所的看診數量，同時還成立了20處創傷護理中心。

日前萊特福特再度分配310萬增設12所創傷護理中心，屆時芝加哥心理健康服務網絡的每年服務人數，將可增至六萬名，此數據將比2019年芝城接受心理健康的3651人，大幅提高了15倍。

華埠美亞健康協會主任劉紅也應邀出席了當天的市府發布會，她表示，美亞早在2020年就列入市府加強社區心理健康的組織之一，目前美亞心理診所提供的專業服務，嘉惠許多患者與家庭。如有任何需要可電(312)225-8659。

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