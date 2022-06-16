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好萊塢新星 歐陽萬成印州脫口秀門票開賣

特派員黃惠玲／芝加哥報導
歐陽萬成9月9日將到印州硬石賭場演出，門票17日起開賣。(歐陽萬成臉書)
歐陽萬成9月9日將到印州硬石賭場演出，門票17日起開賣。(歐陽萬成臉書)

在「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)以及HBO影集「硅谷」(Silicon Valley)演出，而受到高度矚目的華裔喜劇演員與作家歐陽萬成(Jimmy O. Yang)，將於9月9日在位於印第安納州的硬石賭場( Hard Rock Casino Northern Indiana)公演，該場演出門票從17日(周五)開賣。

歐陽萬成出生於香港，13歲時移居洛杉磯，和大部分華裔孩子一樣，歐陽萬成從小背負著父母的期望長大，大學時選擇了經濟學，然而在學習過程中，他發現自己對於在金融公司實習並不是那麼感興趣，反而是喜劇表演深深吸引了他。

2014他在「硅谷」影集中飾演Jian-Yang走紅，他更是在YouTube中擁有超過百萬點擊率的脫口秀節目主持人，他和好萊塢主流電影人同台飆戲從不怯場，更登上「People」雜誌，被評為「改變好萊塢的面孔」。

歐陽萬成從所參與的第一個電視劇「破產女孩」(2 Broke Girls)，到「硅谷」中的Jian Yang，曾經經歷了許多挑戰，但他對演戲與創作的熱愛，使他堅持下來，並獲得越來越多認同。而去年他主演的Netflix浪漫喜劇電影「真愛難題」(Love Hard)，更曾登上收視冠軍。

歐陽萬成曾接受本報洛城記者訪問，他表示，自己進軍好萊塢擔任演員近十年之久，完全可以感受到好萊塢對角色的變化。「瘋狂亞洲富豪」的成功，在某種程度上似乎為亞裔打開一扇原本無法跨越的門，「現在的好萊塢更加的多元，接受度也更高了」，整個影視界接受極具天分的不同族裔演員，在好萊塢發光發熱，他對此感受到明顯的變化。

他這次到印州硬石賭場(5400 West 29th Ave. Gary , IN)將帶來精采單人脫口秀。新的硬石賭場高级劇場可容納1894人，配備了最先進的燈光和音響系統，擁有絕佳的視覺效果。

演出票價44到74元不等，本次演出僅限21歲及以上者到場觀看，詳細購票信息，可到網站查詢：https://reurl.cc/6ZxWeb。

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