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落實芝華埠高中 16、17日2場聽證會勿錯過

特派員黃惠玲／芝加哥報導
25區區長盧漢士(左上)、11區區長李慧華(左下)、伊州州眾議員馬靜儀(右下)出席廖敏欣(右上)主持的「唐人街高中論壇」。(視訊會議截圖)
25區區長盧漢士(左上)、11區區長李慧華(左下)、伊州州眾議員馬靜儀(右下)出席廖敏欣(右上)主持的「唐人街高中論壇」。(視訊會議截圖)

針對芝加哥公校系統(CPS)撥款7000萬作為新建華埠高中的計畫，華埠更好團結聯盟特別舉行了一場線上「唐人街高中論壇」，包括伊州州眾議員馬靜儀、11區區長李慧華、25區區長盧漢士，都在會中疾呼華人踴躍參與聽證會，讓公校官員聽到社區心聲，落實高中夢。

當天會議由聯盟主任陳本恩以及大都會規畫委員會(Metropolitan Planning Council)社區專員廖敏欣主持，陳本恩首先提到，除了CPS新提出的7000萬經費外，州府在兩年多前也已提撥5000萬元作為華埠高中建校資金，這筆1億2000萬元的款項如能順利到位，華埠高中有望在未來幾年完工招生。

廖敏欣在論壇中說，早在2005年，華埠更好團結聯盟創辦人陳增華與社區各界，就展開在華埠興建特許學校(Charter High School)的可能性。2014年12月，聯盟與芝加哥大都會規畫局(Chicago Metropolitan Agency for Planning-CMAP)共同成立了「華埠社區遠景計畫」，其中一項遠景就是擬建高中，為華埠居民提供更多的教育與職業發展機會。

2019年聯盟與CPS一度推動將緊鄰華埠的全國教師學院(NTA)改建為社區高中，然卻遭該校師生強力反對，甚至告上法院，迫使CPS放棄該方案。

2020年伊州政府答應撥款5000萬元為華埠籌建高中，2021年CPS與社區開始討論可能的華埠高中校址，CPS本月7日公布了新學年預算案，其中包括7000萬元作為興建華埠高中的經費，這項預算將在22日由教育委員會投票表決。

廖敏欣說，由於華埠沒有高中，導致社區學子必須到其他47所高中上課，其中33%到鄰近社區高中、32%到菁英高中，還有34%進入特許高中、區外的高中與私立高中。

「只有新建一所屬於華埠的高中，才能解決子女必須耗時、耗力、耗錢的通勤上學」，這也是社區要踴躍出席CPS預算聽證會，確保資金過關的主要原因。

當天會議中也提到新高中的可能地點，包括位於18街與永活街口的78區、州街(State St.)夾24街的空地，還有之前曾提議的運河街(Canal St.)的卡車集運地，不過，現階段CPS仍不會公布最終校址；CPS發言人佛格斯(Mary Fergus)鼓勵社區參與高中規畫、興建過程。

CPS兩場網路聽證會時間：6月16日下午4時到6時，6月17日上午11時30分到下午1時30分，詳細信息可查詢官網：https://reurl.cc/NADLam。

華埠 預算 大都會

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