10年來首次 芝中途機場高溫達100℉

儘管氣象局發出高溫預警，仍擋不住許多民眾穿著清涼出門，享受芝加哥難得的「炎熱天氣」。(特派員黃惠玲／攝影)

國家氣象局指出，芝城 中途機場14日下午3時，測得當地溫度達華氏100度，這也是2012年7月至今，芝加哥 第一次出現百度高溫 ，歐海爾機場14日溫度最高96度，炎熱指數則達103度，這波高溫預警持續到15日晚間8時。許久沒有經歷熱氣襲人的芝加哥市民，也紛紛躲在室內避暑。

根據紀錄，芝城史上高溫導致最多人致命的事件，發生在1995年7月，當時熱浪一波波，最終造成超過700人因為中暑相關情形死亡，尤其貧窮、年紀大及其他身體衰弱的族群死亡人數最多。

儘管國家氣象局對包括芝加哥在內的伊利諾州北部發出「高溫預警」，但對許多已經受夠漫長冬天的民眾來說，14、15日的夏季熱浪，反而讓他們不懼暑熱衝往湖畔運動或戲水。德堡大學教授培瑞茲(Xavier Perez)就跟妻子一起到蒙洛湖灘待了大半天，「我們已經忍耐九個月了，溫暖天氣終於來了」。

氣象專家表示，本周稍後將有新一波冷空氣到來，16日高溫將在90度出頭，周五17日降至85度左右，在密西根湖畔溫度更低，約在70度上下，周末天氣良好，高溫約80多度。