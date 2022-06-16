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大企業出走伊州 卡特彼勒總部搬德州

特派員黃惠玲／芝加哥報導
生產重型工業設備的卡特彼勒宣布，將把總部從伊州搬到德州。(卡特彼勒官方臉書)
生產重型工業設備的卡特彼勒宣布，將把總部從伊州搬到德州。(卡特彼勒官方臉書)

美國重型工業設備製造公司卡特彼勒(Caterpillar)宣布，將把全球總部從芝加哥北郊鹿田(Deerfield)的現址，搬遷到德州緊鄰達拉斯市的歐文市(Irving)。這也是繼美國國防承包商、飛機製造商波音公司，5月初決定將總部搬離芝加哥市，遷往維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)後，第二家大型企業出走芝城。

卡特彼勒主席兼執行長Jim Umpleby發表聲明指出，該公司相信此舉更符合最佳戰略利益，尤其可以幫助客戶建設更美好且可持續的世界，此外，總部搬到德州也可實現盈餘增長的目標。

卡特彼勒發言人肯尼(Kate Kenny)說，總部從伊州遷走後，位於鹿田辦公室的約230名員工，大多數也將逐漸轉移到德州新總部工作。她表示，今年就會展開總部搬遷的過渡工作，但目前還沒有具體時間表。

卡特彼勒在伊州多地都設有辦事處與生產基地，其中包括芝加哥市，肯尼說，鹿田市的總部搬遷，不會影響芝市與其他地區的任何辦事處，伊州預計還會是卡特彼勒最大的集中地。

肯尼發出公開信稱，該公司正面臨全球競爭與市場環境變化，「我們不斷評估與更新全球作業，包括辦公地點，以滿足業務與人才需求。」

卡特彼勒是過去6周以來，第二家宣布將總部遷離大芝加哥的企業，過去兩年多的疫情期間，受到公司企業採取縮小或搬離芝城地區的影響，辦公室市場遭受明顯衝擊。

除了大公司搬走外，不少企業也再出售辦公大樓或減少租賃空間，以因應許多員工改成遠程工作的新模式，其中保險業巨頭「全州保險」(Allstate)在2021年年底，已經將位於芝城北郊北溪市(Northbrook)的總部出售；近期醫療保險公司Baxter，也正在出售該公司位於鹿田市的總部大樓。

鹿田市市長夏皮羅(Daniel Shapiro)說，「這就是現實，儘管疫情逐漸緩和，但辦公空間的需求已經不如三年前，因為人們不再頻繁的到辦公室上班，整個市場的趨勢就是如此」。

夏皮羅說，卡特彼勒預計在兩年內完成搬遷，以便讓房東有時間為這處寬達十萬平方呎的辦公空間尋找新租戶。

卡特彼勒立足伊州已有久遠歷史，原本總部位於伊州中部的皮歐利亞市(Peoria)，後於2017年搬到鹿田市。

伊州 芝加哥 醫療保險

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