AAPI 房地產擁有率受到歧視 抵押貸款準備度以及負擔能力的影響

美國亞洲房地產 協會 (AREAA) 最近發佈了一份 2022 年在美亞裔 狀態報告，綜合評估了 AAPI 群體面臨的住房趨勢和相關問題。其中包含有關亞裔美國人和太平洋島民房屋擁有率的有趣且及時的資訊，尤其是在面對 COVID-19 大流行的情況下。儘管在美亞裔和太平洋島民是美國成長最快的種族或族裔群體，但在房地產擁有率方面，他們仍落後於美國平均率，其中反亞裔種族主義影響到了房產決定。

該報告包括一些關鍵的調查結果，比如：

•AAPI 房地產擁有率為 61%，而美國的平均房地產擁有率達 64%。

•過半受訪購房者和不動產專業人士稱，由於反亞裔情緒，他們對特定的鄰里區或社區感到擔心。

•三分之一受訪購房者稱，遠離偏見和歧視是他們近期搬家的一個主要原因。

•特定市場的負擔能力驟降導致 AAPI 搬入中西部和南部。三分之二的潛在 AAPI 購房者稱，搬到生活成本較低的區域是促成他們決定的最重要因素。

o聖荷西 - 森尼韋爾 - 聖塔克拉拉、洛杉磯 - 長灘 - 安那翰、舊金山 - 奧克蘭 - 柏克萊、波士頓 - 劍橋 - 牛頓，以及紐約 - 紐華克 - 澤西市均屬於 AAPI 最住不起的地區。

o明尼亞波利斯 - 聖保羅 - 布隆明頓以及休士頓 - 伍德蘭 - 舒格蘭是 AAPI 最有能力負擔的兩個主要住房市場。

AREAA 的報告包括對每個主要市場的全面詳細分解，包括亞裔中的印度人、中國人、菲律賓人、日本人、韓國人和越南 人群體的房地產擁有率，以及關於夏威夷原住民和太平洋島民以及在加拿大亞裔的細分情況。

美國亞洲房地產協會 (AREAA) 於 2003 年成立，是一家全國性的非營利行業組織，致力於透過擁有房產的方式改善在美亞裔和太平洋島民 (AAPI) 群體的生活。請瀏覽 areaa.org 瞭解更多資訊。