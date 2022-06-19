好消息！伊州政府放寬白卡申請條件 55歲及以上的白卡申請人不受移民身份限制

好消息！伊州政府放寬白卡申請條件，詳情請聯繫美亞健康協會(312) 225-8659/(312) 225-8708預約。

由於疫情的影響，從3月29號開始，伊州政府進一步放寬白卡 申請條件：不論移民身份如何，年滿或超過55歲的成年人，只要符合以下2個條件就可以申請白卡：身為伊州居民，家庭收入低於138%的聯邦貧困線。家庭收入限制如下：55-64歲的家庭稅前收入（1人 $1563，2人 $2106，3人 $2648，4人 $3191，5人 $3834）每增加1人多 $643（如此類推），65歲以上的家庭稅前收入（1人 $1133，2人 $1526，3人 $1919，4人 $2313，5人 $2706）每增加1人多 $393（如此類推），家庭資產單身不能超過 $2000，夫妻不能超過 $3000。請聯繫電話：(312) 225-8659/(312) 225-8708預約。美亞健康協會辦公時間：週一至週五(早上9點至下午5點)，地址：230 Cermak Rd, 二樓, Chicago, IL 60616.

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔 人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康 諮詢以及健康研究和政策宣導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機構、政府公共健康部門和志願者等都有合作。美亞健保與健康檢查部門：電話：(312) 225-8659,地址：230 W. Cermak Rd, 二樓，Chicago。美亞心理健康診所：電話：(312) 285-2287，地址：238 W. Cermak Rd, 二樓 2A，Chicago。美亞職業介紹部門：電話：(312) 285-2316，地址：238 W. Cermak Rd, 三樓 3B，Chicago。更多詳情請瀏覽美亞網址：https://maha-us.org。