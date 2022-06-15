俄州長簽署新法 教職員可攜槍到校

俄州州長德威恩(左)13日簽署法案，最快從秋季學期起，該州學校教職員將允許攜槍到校。(州長臉書截圖)

俄亥俄州 議會通過允許學校教職員接受24小時培訓後，即可攜槍進入校園以應付可能出現槍手的法案，13日由州長德威恩(Mike DeWine，共和黨)簽署落實，預計最快從今年秋季學期開始就能施行。

根據該項新法律，學校雇員必須接受24小時的培訓，才能攜槍到校，此外每年還要接受8小時培訓。想要加入這項訓練計畫者，必須先得到俄亥俄州學校安全中心(Ohio School Safety Center)的批准。德威恩說，他已經下令該中心，要求參加者必須接受初期最高24小時以及每年最高八小時的培訓，他也提到，如果學校願意，也可以提供額外培訓課程。

德威恩在簽署該項法案前，也宣布了其他幾項加強學校安全措施的方案，包括撥款一億元升級一般校園安全保護，大學部份則將獲得500萬經費強化安全。此外，俄州學校安全中心將增聘28名員工，負責與各學區針對安全問題開展工作，並根據新法提供培訓。俄州還計畫爲學校提供12億的健康資金，以解決校園心理健康和其他問題。

德威恩表示，新的武裝教職員法律可讓學校有新的選擇權，每所學校可以基於每座校園的特殊情況，做出最好的決定。州長說，他仍然傾向於學區雇用武裝學校資源官員(校警)，而新的法律允許教職員攜槍，則是想藉此作為保護兒童的另個工具，他也特別表示，「武裝教職員可由各校自行決定，並非強制實施」。

俄州多位民主黨 級的大城市市長，都對該州這項新法予以抨擊， 這些市長正在尋求全面對持槍者進行背景調查，制定「紅旗法律」(red flag laws)，將可能具威脅風險者的槍枝收繳，同時把購槍法定年齡提高到21歲，並禁止使用如德屋瓦德鎮槍擊 案所使用的那類攻擊步槍。

角逐俄州民主黨州長候選人的前代頓市市長華利(Nan Whaley)說，2019年8月代頓發生大規模槍擊事件，造成9人死亡、20 多人受傷後，德威恩也稱提出解決槍枝暴力的承諾，但至今並未實現。

在代頓槍擊案後，德威恩曾宣布一項「俄州堅強」(STRONG Ohio)方案，計畫以此解決槍枝暴力問題，當時州長的提議包括對持槍的暴力重犯處以更高刑罰，並確保如果法庭主張精神病患者持槍對自己和他人有危險時，不准擁有槍枝。